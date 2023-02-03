До ініціативи долучилися сім українських та двадцять європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку.

Українські та європейські оператори продовжили пільговий роумінг в ЄС для укранських біженців.

Як зазначається в повідомленні НКЕК, оператори підписали нову спільну заяву про координацію зусиль для забезпечення доступного міжнародного роумінгу для українців в Євросоюзі.

Спільна заява діятиме 6 місяців і є продовженням попередньої спільної заяви, яка була укладена у 2022 році.

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До ініціативи долучилися сім українських та двадцять європейських операторів мобільного та фіксованого зв'язку. З української сторони до заяви приєдналися: Kyivstar, Vodafone, lifecell, Укртелеком, Data Group, Vega Telecom і 3Mob.

Як відзначають в НКЕК, головною перевагою оновленої заяви стало більш широке коло його учасників. Тепер до ініціативи приєдналися оператори фіксованого зв'язку та міжнародні транзитери.

Також угода забезпечить стабільні міжоператорські взаєморозрахунки.

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8 квітня 2022 року 24 мобільні оператори ЄС та 3 мобільні оператори України підписали заяву про забезпечення доступного і безкоштовного роумінгу під час міжнародних дзвінків ЄС - Україна.

Декларація була відкрита для всіх операторів зв'язку, які бажають підписати її коли-небудь.

У період з червня по грудень 2022 року кількість абонентів у роумінгу коливалася в межах від 3,9 до 4,4 млн абонентів на місяць.

Реалізація попередньої спільної заяви дозволила українським операторам пропонувати своїм абонентам доступні послуги роумінгу в 25 державах - членах ЄС, а також охопити країни, що не входять до ЄС.

В середньому на одного абонента на місяць голосовий трафік в міжнародному роумінгу збільшився з 17 хв до 52 хв, а трафік споживання даних в міжнародному роумінгу збільшився з 474 Мб до 3,6 Гб.

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