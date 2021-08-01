Останнього разу біткоїн коштував вище 40 тисяч доларів 15 червня.

У неділю 1 серпня котирування найпоширенішої у світі криптовалюти біткоїн, яка останній тиждень показує зростання, піднялися до рівня вище 42 тисяч доларів.

Про це свідчать дані криптовалютної біржі CoinMarketCap.

До такої позначки біткоїн не піднімався протягом останніх трьох місяців.

Останнього разу біткоїн коштував вище 40 тисяч доларів 15 червня.

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Автор: Катерина Шварц