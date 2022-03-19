У LG зазначили, що глибоко стурбовані здоров'ям і безпекою всіх людей.

Корейська компанія LG Electronics повідомила про припинення поставок у Росію техніки.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За даними прес-служби компанії, LG Electronics зупиняє всі поставки до Росії і продовжить уважно стежити за розвитком ситуації.

"Ми глибоко стурбовані здоров'ям і безпекою всіх людей, і LG, як і раніше, віддана підтримці зусиль з надання гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь та Миколаїв.

Низка країн Заходу, в тому числі США та країни-члени Євросоюзу, запровадили проти РФ нові санкції.

Крім того, низка іноземних компаній - наприклад, IBM, Cisko, Mcdonald's, Starbucks і Coca-Cola вирішили призупинити роботу на російському ринку. Деякі французькі компанії прийняли рішення продовжити співпрацю з РФ.

***Компанія LG Electronics є одним з найбільших у світі виробників побутової техніки й електроніки.

Вас також можуть зацікавити новини: