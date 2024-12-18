Зазначається, що в Україні кількість років стажу для виходу на пенсію збільшиться.

Кількість років, яка необхідна для виходу на пенсію українцям у 2025 році збільшитися. Щоб вийти на пенсію в 60 років, з 1 січня потрібно буде мати 32 роки стражу

За інформацією Пенсійного фонду України, ті, хто після досягнення 60 років не матиме достатнього страхового стажу, матимуть право на пенсію в 63 роки за наявності стажу від 22 до 31 року. За наявності стажу від 15 до 21 року - пенсію призначать у 65 років.

"Тривалість страхового стажу, що дає право на вихід на пенсію в 60 років, з кожним роком зростатиме", - нагадали в ПФУ.

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Зазначається, що цей процес триватиме до 2028 року.

"Щоб вийти на пенсію в 60 років у 2028 році потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу. Починаючи з 1 січня 2028 року, за наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначається незалежно від віку", - підкреслили у Фонді.

Пенсія в Україні - останні новини

Міністерство соціальної політики оприлюднило законопроєкт про пенсійну реформу. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що він має на меті підвищити справедливість і достатність розмірів пенсій у солідарній пенсійній системі.

Зокрема, документом передбачається:

застосовувати для обчислення розміру пенсії інформацію про суми сплачених страхових внесків, замість інформації про заробітну плату, з якої сплачувався страховий внесок;

до розміру солідарної пенсії не застосовуватиметься обмеження її максимальним розміром;

впровадження базової пенсії замінить поточну громіздку і непрозору систему численних доплат і "дотяжок" не статусного характеру.

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