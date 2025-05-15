Якби Трамп був зацікавлений у припиненні війни, він би вже натиснув на Путіна.

Зараз ідеальний момент, щоб ввести нові санкції щодо Російської Федерації. Кремль переживає момент гострої вразливості.

Видання Foreign Policy пише, що президент США Дональд Трамп наприкінці квітня згадав про додаткові санкції проти Росії, що породило надію на завершення російської війни проти України. Пізніше американський лідер знову повернувся до своїх звичних способів пом'якшення Володимира Путіна і тиску на Україну.

Якби Трамп був щиро зацікавлений у тиску на Путіна, то його радники мали б сказати йому, що зараз ідеальний момент для цього. Останні тижні європейці демонстрували єдність і стійкість, висуваючи Москві ультиматум: або погоджуйтеся на припинення вогню, або готуйтеся до широкого спектру нових санкцій. Термін закінчувався в понеділок увечері; не отримавши підтримки США, європейці відступили, продовживши ультиматум до четверга.

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Кремль переживає момент гострої вразливості, який відкриває нові можливості для тиску на Москву, щоб припинити війну. Помічник директора Центру стратегічних і міжнародних досліджень Ніколас Фентон стверджує, що США і їхні союзники повинні скористатися моментом і почати скоординовану кампанію зі скорочення російського експорту і стимулювання відтоку капіталу.

Деякі з найважливіших російських нафтогазових компаній досі практично не зачеплені санкціями, включно з "Газпромом", "Лукойлом" і "Роснефтью". Заморожування зарубіжних рахунків цих компаній може вивести з гри десятки мільярдів доларів, каже керівник відділу політичних досліджень Київської школи економіки Наталія Шаповал. Введення додаткових санкцій щодо будь-яких компаній або приватних осіб, які працюють з ними, значно ускладнить ведення бізнесу для московських нафтових компаній.

Сенатор США Ліндсі Грем стверджує, що у законопроекту Сенату, який посилить санкції проти Росії, є підтримка. За даними WSJ, Грем хоче запровадити 500%-ві мита на товари, імпортовані з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші природні ресурси.

17-ий пакет санкцій ЄС проти Росії

14 травня посли ЄС дали "зелене світло" 17-му пакету санкцій проти Росії. Також вони схвалили обмеження щодо Москви через порушення прав людини, гібридне втручання в усьому світі та поширення хімічної зброї.

За словами президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, Європа ще більше обмежує доступ РФ до технологій для ведення війни, зокрема, внісши до списку "тіньового флоту" додаткові 189 суден.

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