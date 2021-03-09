Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування і застосовується до відносин, що виникли після дня набрання чинності.

Президент України Володимир Зеленський підписав нову редакцію закону "Про фінансовий лізинг".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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"Документ викладає в новій редакції закон "Про фінансовий лізинг" і визначає загальні принципи фінансового лізингу в Україні відповідно до міжнародного права. Закон дозволить захистити права лізингоодержувачів, лізингодавців, створити конкурентне середовище в цій сфері та гармонізує законодавство України з правом Європейського Союзу", - сказано в повідомленні.

Згідно з документом, державне регулювання і нагляд на ринку фінансового лізингу здійснює Національний банк України.

Закон також визначає ознаки фінансового лізингу та його об'єкти. Зокрема, це може бути майно, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і не заборонене до передачі в лізинг. Не можуть бути об'єктами фінансового лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, а також об'єкти, визначені ч. 2 ст. 3 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

"Послуги фінансового лізингу є одним з факторів зростання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, поліпшення якості їх послуг, підвищення ефективності виробництва, як наслідок - зміцнення позицій на вітчизняному ринку і підвищення шансів для виходу на міжнародний. Адже в розвинених країнах через лізинг здійснюється майже третина інвестицій в основні засоби, тоді як в Україні цей показник в останні роки коливається в межах 3-4%", - сказано в повідомленні.

Підписаний закон удосконалить інструмент фінансового лізингу, розширить можливості підприємств для оновлення виробничих потужностей, придбання транспорту, обладнання, техніки, нерухомості. Все це сприятиме збільшенню виробництва валового продукту, а отже - зростанню надходження податків до державного бюджету. Цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування і застосовується до відносин, що виникли після дня набрання чинності.

Що цьому передувало

4 лютого 2021 року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає створення необхідних передумов для розширення можливостей використання суб'єктами господарювання операцій фінансового лізингу для оновлення основних фондів, збільшення виробництва валового продукту та податкової бази для подальшого наповнення державного бюджету.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, розробка проекту нової редакції Закону України "Про фінансовий лізинг" викликана необхідністю привести законодавство у відповідність з сучасними практиками та кращим світовим досвідом. Пропоновані норми, зокрема, передбачають поліпшення державного регулювання лізингової діяльності та посилення захисту прав споживачів фінансових послуг.

"Законопроект розроблений відповідно до кращої європейської практики, узагальненої Асоціацією LEASEUROPE, яка об'єднує всі національні лізингові Асоціації європейських країн, і з урахуванням позитивних норм проекту Модельного закону про лізинг, який на сьогодні розробляється", - сказано в пояснювальній записці.

Фінансовий лізинг

Фінансовий лізинг являє собою оренду з правом викупу предмета лізингу в кінці терміну.

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Автор: Дмитро Шварц