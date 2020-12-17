Apple анонсувала повнорозмірні AirPods ще 8 грудня, а їх фактичні продажі в США та інших країнах стартували 15 грудня.

Українські ритейлери почали готуватися до старту продажів новеньких повнорозмірних навушників Apple AirPods Max.

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Про це повідомляє портал ITC.ua.

"Фактичний старт продажів намічений на 25 грудня. В Україні за Apple AirPods Max просять 20 699 гривень. Для порівняння, Ціна AirPods Max в США становить 549 доларів", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Apple анонсувала повнорозмірні AirPods ще 8 грудня, а їх фактичні продажі в США та інших країнах стартували 15 грудня.

Техноблогери та журналісти великих західних видань вже встигли спробувати Apple AirPods Max і поділилися першими враженнями - якщо коротко: оглядачі хвалять новинку за зручність і якість звучання, заявляючи про перевагу над Bose і Sony.

"Apple AirPods Max при своїй досить високій ціні, на думку оглядача The Verge, не дотягують до дротових Hi-End-навушників для аудіофілів", - підкреслює видання.

Водночас популярний техноблогер Маркес Браунлі назвав найбільшим недоліком Apple AirPods Max вкрай незручний комплектний чохол.

Зараз цей чохол є єдиним способом перевести навушники в режим енергозбереження, але всі оглядачі кажуть, що користуватися ним незручно, а сам він майже не захищає найбільш "ніжні" деталі на зразок тканинного оголів'я та коліщатка Digital Crown.

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Автор: УНІАН