Apple планує розширити рекламний бізнес на тлі запланованих змін політики конфіденційності для iPhone.

Компанія Apple буде розширювати свій рекламний бізнес у зв'язку з чим вводить нові правила конфіденційності для iPhone.

Про це повідомляє Financial Times.

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Майбутнє оновлення iOS 14.5 не дозволить додаткам і рекламодавцям збирати дані про користувачів iPhone без їх явної згоди. Очікується, що більшість користувачів відмовляться від відстеження, що завдасть величезного удару по роботі індустрії мобільної реклами.

Зараз Apple продає пошукову рекламу для свого App Store, що дозволяє розробникам платити за кращий результат у видачі.

Тепер компанія планує додати другий рекламний блок в розділі "рекомендовані" додатки на своїй сторінці, пише Financial Times.

Новий розділ планують запустити до кінця місяця. Це дозволить рекламодавцям просувати свої програми всією мережею, а не у відповідь на конкретні запити.

За оцінками аналітиків інвесткомпанії Bernstein, зараз Apple щорічно заробляє на близько $2 млрд на рік на пошуковій рекламі в App Store з 80% маржею. Також компанія продає рекламу у своїх додатках для акцій і новин.

Новинки Apple

31 липня 2020 року компанія Apple перенесла щорічну презентацію нових iPhone.

Презентація iPhone 12, мала відбутися у вересні 2020 року. Очікувалося, що не всі моделі iPhone 12 з'являться на ринку одночасно.

Станом на 20 жовтня 2020 року Apple вже продала за попереднім замовленням 2 мільйони смартфонів iPhone 12.

28 жовтня 2020 року в ЗМІ з'явилися відгуки користувачів нових iPhone 12, які скаржилися на те, що модель вкрай незручна і травматична.

8 листопада 2020 року з'явилася інформація про те, що Apple починає прийом попередніх замовлень на iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max. Перший є найменшим iPhone за останні роки, а другий - найбільший iPhone за всю історію.

8 листопада 2020 року в ЗМІ просочилися технічні характеристики iPhone 13.

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Автор: Олена Коваленко