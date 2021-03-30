Зараз таких незалежних центрів налічується близько 1,5 тис., і вони є тільки в США, Канаді та декількох країнах Європи.

Американська технологічна компанія Apple запустить у 2021 році в Україні програму незалежних сервісних центрів (Independent Repair Provider program), яка дозволяє незалежним сервісним центрам отримувати доступ до оригінальних запчастин, інструкцій, засобів діагностики та інструментів для післягарантійного ремонту продукції компанії.

Про це повідомила прес-служба Apple на своєму сайті.

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Відзначається, що дана програма в цьому році стане доступна в більш ніж 200 країнах. Зараз таких незалежних центрів налічується близько 1,5 тис., І вони є тільки в США, Канаді та декількох країнах Європи.

Згідно з повідомленням, для отримання статусу незалежного сервісного центру потрібно пройти безкоштовну сертифікацію компанією Apple. Ті, хто пройдуть таку сертифікацію, отримають доступ до деталей, інструментів, інструкцій Apple, а також зможуть проходити навчання на базі ресурсів Apple.

Як повідомлялося, раніше в березні компанія Apple запустила український розділ сайту.

Apple

Apple - американська технологічна компанія, що спеціалізується на виробництві смартфонів, комп'ютерів і різного роду електронних гаджетів. Є однією з найбільших технологічний компаній світу та однією з найбільш капіталізованих компаній світу.

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Автор: Павло Степанець