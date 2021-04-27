Apple планує побудувати кампус і забезпечити роботою 9000 підрядників.

У найближчі п'ять років компанія Apple планує інвестувати в економіку США $430 млрд.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

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Зокрема, компанія планує створити 20 тисяч робочих місць в таких інноваційних областях, як кремнієва інженерія і технологія 5G.

Інвестиції компанії в кампус і інженерний центр в Північній Кароліні складуть понад $1 млрд. Відзначається, що це дозволить створити понад 3 тисячі робочих місць у сферах машинного навчання, штучного інтелекту, розробки ПЗ та інших областях.

"У цей момент відновлення і перебудови Apple подвоює свою прихильність інноваціям і виробництву в США, інвестуючи в спільноти у всіх 50 штатах", - зазначив СЕО компанії Тім Кук.

Крім того, Apple планує направити ще $110 млн на інфраструктурні проекти в цьому ж штаті: розвиток широкосмугового зв'язку, будівництво шкіл і доріг. Загальні інвестиції в штат складуть близько $1,5 млрд.

Ще в дев'яти штатах компаній планує інвестувати в кошти в запуск мереж 5G. Крім того, Apple збирається інвестувати в чіпи нового покоління і зелену енергетику. Також компанія збирається співпрацювати з місцевими підрядниками, що дозволить отримувати замовлення 9000 великих і дрібних компаній у всіх штатах.

У компанії відзначили, що за останні три роки її інвестиції в США істотно перевищили поставлену у 2018 році мету в $350 млрд.

Інвестиції в економіку США

Компанія оголосила про масштабні інвестиції в економіку США на тлі заяви Джо Байдена про плани підвищити податки на прибуток, отриманий за кордоном.

Залучені за допомогою цієї ініціативи додаткові кошти планують спрямувати на інфраструктурні проекти.

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Автор: Олена Коваленко