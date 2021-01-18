Рішення адміністрації Дональда Трампа про відкликання ліцензій на постачання обладнання для Huawei стосуватиметься як ліцензії на постачання продукції та технологій вартістю $120 млрд, так і ліцензії на $280 млрд, розгляд яких ще не почався.

Адміністрація Трампа повідомила постачальників Huawei, в тому числі виробника мікросхем Intel, про відкликання ліцензій на постачання обладнання для китайської компанії і має намір відхилити десятки інших заявок.

Про це повідомляє Reuters.

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Відзначається, що цей захід спрямований проти Huawei ймовірно став останнім з тривалих зусиль адміністрації Трампа з ослаблення найбільшого в світі виробника телекомунікаційного обладнання, який Вашингтон розглядає як загрозу національній безпеці.

Як пише видання, в електронному листі Асоціації напівпровідникової промисловості йдеться про плани Мінторгу США «відхилити значну кількість запитів на ліцензію для експорту в Huawei та відкликати принаймні одну раніше видану ліцензію».

За словами джерел, знайомих з ситуацією, відкликань ліцензій насправді було кілька. За словами одного зі співрозмовників агентства, у чотирьох компаній відібрали вісім ліцензій. Як мінімум одну ліцензію було відкликано у японського виробника чіпів флеш-пам'яті Kioxia (раніше - Toshiba Memory). Також в числі постраждалих називають компанію Intel.

В електронному листі повідомлялося, що дії охоплюють "широкий спектр" продукції електронної промисловості.

Що цьому передувало

В Україні компанія Huawei забезпечує роботу загальної 4G мережі в київському метрополітені. Завдяки технічному рішенню від Huawei, одну базову станцію в столичній підземці можуть використовувати відразу всі три мобільних оператори.

Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.

Рішення набуло чинності від 30 червня.

У липні під тиском США британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.

Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.

22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.

23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.

23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.

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Автор: УНІАН