Адміністрація Трампа повідомила постачальників Huawei, в тому числі виробника мікросхем Intel, про відкликання ліцензій на постачання обладнання для китайської компанії і має намір відхилити десятки інших заявок.
Про це повідомляє Reuters.
Читайте такожСША готові заплатити Україні за відмову від Huawei
Відзначається, що цей захід спрямований проти Huawei ймовірно став останнім з тривалих зусиль адміністрації Трампа з ослаблення найбільшого в світі виробника телекомунікаційного обладнання, який Вашингтон розглядає як загрозу національній безпеці.
Як пише видання, в електронному листі Асоціації напівпровідникової промисловості йдеться про плани Мінторгу США «відхилити значну кількість запитів на ліцензію для експорту в Huawei та відкликати принаймні одну раніше видану ліцензію».
За словами джерел, знайомих з ситуацією, відкликань ліцензій насправді було кілька. За словами одного зі співрозмовників агентства, у чотирьох компаній відібрали вісім ліцензій. Як мінімум одну ліцензію було відкликано у японського виробника чіпів флеш-пам'яті Kioxia (раніше - Toshiba Memory). Також в числі постраждалих називають компанію Intel.
В електронному листі повідомлялося, що дії охоплюють "широкий спектр" продукції електронної промисловості.
Що цьому передувало
- В Україні компанія Huawei забезпечує роботу загальної 4G мережі в київському метрополітені. Завдяки технічному рішенню від Huawei, одну базову станцію в столичній підземці можуть використовувати відразу всі три мобільних оператори.
- Федеральна комісія зі зв'язку Сполучених Штатів офіційно визнала китайські телекомунікаційні компанії Huawei та ZTE загрозою національній безпеці.
- Рішення набуло чинності від 30 червня.
- У липні під тиском США британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.
- Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".
- Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.
- Вашингтон підштовхує своїх союзників до подібних жорстких дій щодо китайських фірм.
- Телекомунікаційний гігант Huawei не витримав санкцій США, які звинуватили бренд у співпраці з китайськими спецслужбами та стеження за користувачами, і вирішив продати підрозділ Honor за 15,2 мільярда доларів.
- 22 грудня влада США заявила про те, що виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.
- 23 грудня 2020 року Міністерство закордонних справ України вирішило демонтувати з будівель відомства всі обладнання китайської компанії Huawei.
- 23 грудня 2020 року уряд США заявив про те, що може надати Україні фінансову допомогу, щоб покрити різницю в ціні між 5G-обладнанням китайської Huawei та іншими постачальниками телекомунікаційних послуг.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram