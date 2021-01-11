Антипіратська Ініціатива «Чисте небо» підбили підсумки 2020 і розповіла, що важливого для формування культури споживання легального контенту і боротьби з піратським бізнесом було зроблено в минулому році.

Кодування супутника

На початку року найбільші українські медіа-групи 1+1 media, StarLightMedia, «Медіа Група Україна» та Inter Media Group обмежили відкритий доступ до своїх каналів через супутник, запровадивши систему кодування Verimatrix. Канали стали доступні через платні програмні послуги DTH-провайдерів Viasat і XtraTV. Це було одним з ключових кроків до підвищення безпеки контенту в телеіндустрії, який дозволив істотно знизити кількість випадків кардшарінга, а також скоротити можливості для піратів й наблизити галузь до більш розвиненої європейської моделі.

Стратегія follow the money продовжується

Влітку в Ініціативі «Чисте небо» відбулася зміна керівництва. Катерина Федорова передала свої напрацювання у сфері боротьби з крадіжкою контенту В'ячеславу Мієнку, який, володіючи експертизою у цій сфері, продовжує реалізовувати стратегію розвитку Ініціативи. Ключові моменти цієї стратегії — підхід follow the money, а також активна співпраця з державними та правоохоронними органами. Пропозиції про зміни в законодавстві, зокрема, заборонити рекламу на піратських ресурсах — як один із способів протидії фінансуванню піратства.

У цьому році в рамках роботи сервісу blacklists.org.ua рекламний контент українських компаній був виявлений на 1342 піратських сайтах. У той же час, ряд відомих рекламодавців, як, наприклад, «АЛЛО», «Ельдорадо», «Укрпошта», ModnaKasta, Ria.com та інших, перестали розміщувати рекламу на нелегальних ресурсах. У вересні відбувся перший круглий стіл українського представництва міжнародної асоціації IAB (Interactive Advertising Bureau, Бюро інтерактивної реклами) за участю членів Ініціативи «Чисте небо», метою якого був конструктивний діалог й пошук домовленостей в питаннях реклами і захисту прав правовласників.

У 2020 винесено перший вирок за частиною 3 статті 176 Кримінального кодексу України (порушення авторського права і суміжних прав), а також відкрито перше в Україні кримінальне провадження щодо фінансування піратства. В цілому, за останні три роки виявлено 9519 порушників права інтелектуальної власності, з них 8700 — в Інтернеті.

В'ячеслав Мієнко, керівник Ініціативи «Чисте небо», коментує: «Дякую всім, хто разом з нами сприяв формуванню здорової аудіовізуальної індустрії, в якій немає місця крадіям контенту. Захист інтелектуальної власності важливий не тільки для розвитку кожного окремого її власника, а й для розвитку галузі в цілому — саме тому ми закликаємо до об'єднання всіх її учасників. Попереду на нас чекає ще величезна робота, і ми розуміємо, що крапку в боротьбі з піратством ми поставимо не скоро. Проте, головний крок вже зроблено — вибір активно впливати на В2В-сегмент, поступово скорочуючи можливості для прояву піратства як такого».

Єдиний центр моніторингу

У червні Ініціатива «Чисте небо» створила єдиний центр моніторингу, який відстежує і блокує ресурси з краденим аудіовізуальним контентом за усіма напрямками. За півроку вдалося заблокувати: 7 зі знайдених 117 нелегальних додатків в GooglePlay, AppStore і SmartTV; 7 з 189 плейлистів, що нелегально транслюють канали учасників «Чистого неба»; 167 з 511 оголошень на OLX про встановлення піратського ПЗ. Також зафіксовано 58 правопорушень з боку OTT-сервісів, в результаті яких подано 16 скарг у VISA&Mastercard і 2 скарги до Асоціації ЕМА. Виявлено 275 ISP-провайдерів, які причетні до правопорушень, 16 з них отримали статус «пірат» і будуть переслідуватися законом.

Нові однодумці

У 2020 році до Ініціативи приєдналося кілька сильних гравців медіаринку. На початку року асоційованим членом став Індустріальний телевізійний комітет та до кінця року, після того, як «Чисте небо» оголосила про розширення членства, ще кілька компаній приєдналися до спільної боротьби з крадіжкою контенту: рекламна мережа Recreativ, провайдер Volia і ОТТ-сервіс Omega TV.

Нагадаємо, що «Чисте небо» продовжує приймати заявки про вступ: від продакшн-компаній, іноземних телеканалів і правовласників, рекламних агентств, провайдерів програмних послуг і всіх, кому не байдужа тема захисту прав інтелектуальної власності.

Нові інструменти для захисту правовласників

У цьому році стався вихід на міжнародний рівень у сфері захисту інтелектуальної власності. Україна приєдналася до WIPO ALERT Database — всесвітньої захищеної онлайн-платформи зі списком і досьє сайтів-порушників авторських прав. Нелегальні ресурси, які українські правовласники подають на український сервіс blacklists.org.ua, тепер можна буде розміщувати і там. Ініціатива протягом року вела планомірну роботу, аби приєднатися до цього проекту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ), і остаточно це стало можливим після підписання Меморандуму про взаєморозуміння в наданні даних для WIPO ALERT Database між ВОІВ та Міністерством розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Ще одне досягнення в рамках міжнародного співробітництва: Ініціатива подала топ-25 піратських сервісів в Notorious Markets List, який формується Торговим представництвом США, з перспективою їх внесення у «Список 301» в майбутньому.

Також, для посилення підтримки правовласників, у грудні Ініціатива «Чисте небо» запустила гарячу лінію «Проти піратства», і тепер українські та іноземні правовласники можуть отримати безкоштовну консультацію щодо механізмів захисту своїх прав на об'єкти інтелектуальної власності в Україні.

Микола Фаєнгольд, заступник керівника Ініціативи «Чисте небо», підводить підсумок: «Минулий рік був видатним для Ініціативи «Чисте Небо». Було зроблено багато практичних кроків для збільшення ефективності методик боротьби з піратством та їх популяризації серед правовласників. Ми почали нові діалоги з бізнесом, по суті, почалася зміна фундаменту. Але потрібно бути відвертими: важливий не постзахист авторського права, в Україні необхідно створити умови, за яких саме факт порушення авторського права є ​​«кричущим». Найближчим часом нам всім необхідно сконцентруватися на створенні законодавчих умов захисту авторського права, за яких правовласник зможе реагувати на факт піратства протягом декількох хвилин/годин. Умов, за яких системне піратство буде неможливим, а пірати розумітимуть, що покарання буде оперативним і серйозним».

В 2021 Ініціативу «Чисте небо» очікують нові завдання на шляху до зміцнення захисту інтелектуальної власності в Україні: робота в законодавчій сфері (в першу чергу, ініціювання окремої статті ККУ про фінансування піратства й посилення відповідальності за порушення авторських і суміжних прав), створення міжвідомчої групи для боротьби з піратством, реалізація алгоритму взаємодії з Мінекономіки для подачі нелегальних ресурсів у WIPO ALERT Database, вдосконалення інституту державних інспекторів з інтелектуальної власності, а також інші завдання, які наближають українську медіаіндустрію до свободи від нелегального бізнесу.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН