Таким чином влада хоче позбутися особливо ризикованих постачальників. Натомість оператори зв’язку зможуть підтримувати вже наявне обладнання компанії.

Уряд Британії пропонує з вересня наступного року заборонити операторам зв’язку в Британії використовувати обладнання Huawei у мережах 5G.

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Про це повідомляє "Економічна правда".

"Таким чином влада хоче позбутися особливо ризикованих постачальників. Натомість оператори зв’язку зможуть підтримувати вже наявне обладнання компанії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі підтримки законопроєкту Парламентом, уряд матиме вплив на питання держбезпеки, адже зможе ідентифікувати "ризикове" обладнання та надавати вказівки у разі його застосування.

"Штрафи за порушення можуть сягати понад 100 тисяч фунтів на день, а саме 10% обороту компаній", - підкреслює видання.

В уряді зауважили, що новий закон допоможе країні не бути залежними у якості мережі від лише декількох постачальників. Влада буде заохочувати нових постачальників заходити на ринок на заміну китайській корпорації, що також стимулюватиме розвиток технологій.

"Компанію Huawei звинувачують у зв’язках з китайським урядом. На фоні цього вже близько року тривають дебати щодо заборони обладнання компаній через ризики для національної безпеки", - інформує видання

Що цьому передувало

У липні під тиском США британський уряд постановив вилучення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Усі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично вмотивованим та не пов’язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

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Автор: УНІАН