Зокрема, це цифровий підпис в "Дія", електронний медичний висновок і зміна місця проживання онлайн.

Віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував 6 цифрових проектів, які планується запустити в першому кварталі 2021 року.

Читайте такожМінцифри анонсує запуск Xbox в Україні

Відповідне повідомлення він розмістив на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дія ID", зміна місця проживання, будівельні послуги класів СС2 і СС3, податкові онлайн послуги, електронний медичний висновок, автоматична реєстрація бізнесу. Унікальні продукти, як завжди, трансформують Україну. Всі ці послуги скоро будуть доступні онлайн в "Дія", - написав він.

Зокрема, "Дія ID" - це сучасний цифровий підпис, за допомогою якого можна підписувати документи в смартфоні, а також отримувати адміністративні та фінансові послуги.

Федоров також повідомив, що зміна реєстрації місця проживання через "Дія" спочатку буде впроваджуватися у формі експерименту.

Щодо сфери будівництва, то зміни передбачають, що забудовники зможуть повідомляти на порталі "Дія" про початок виконання робіт і введення в експлуатацію об'єктів класу CC2 і СС3 (зараз доступно тільки СС1).

Крім цього, віце-прем'єр зазначив, що реєстрація послуг для бізнесу, а саме фізосіб-підприємців, здійснюватиметься автоматично без участі посередника – реєстратора, а введення електронного медичного висновку в системі eHealth замінить паперову довідку.

Також Федоров повідомив, що Мінцифри працює над оптимізацією і переведенням в "Дія" послуг кабінету платника податків.

Що цьому передувало

Раніше в січні Федоров назвав сім пріоритетних законодавчих змін у сфері цифрової трансформації, реалізація яких запланована на 2021 рік.

Міністерство цифрової трансформації планує перевести 100% державних послуг в онлайн, за 3 роки навчити 6 мільйонів українців цифрової грамотності, забезпечити всіх українців якісним фіксованим Інтернетом, а також впровадити в Україні віртуальну вільну економічну зону для IT-компаній "Дія.City".

Уряд визначив диджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши сервісу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець