Ще більше тисячі планують приєднатися до цифрового проекту "Дія" цього року.

Понад 100 партнерів у 2020 році приєдналися до цифрового проекту "Дія", який містить однойменні мобільний додаток для оцифрованих документів і портал держпослуг, і ще більше тисячі планують приєднатися цього року.

Читайте такожГолова Мінцифри назвавши топ-7 законопроектів щодо диджиталізації на цей рікПро це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації з посиланням на керівника проекту "Дія" Мстислава Баника.

За словами Баніка, команди Мінцифри має амбітні плани щодо інтеграції "Дія" у сфери ритейлу, мобільного зв'язку, банкінгу, поштових відправлень, органів влади, центрів надання адмінпослуг (ЦНАП).

Також він повідомив, що близько 480 тисяч фізосіб-підприємців і найманих працівників отримали одноразову карантинну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень, скориставшись порталом або додатком "Дія".

Що цьому передувало

У жовтні 2020 року Міністерство цифрової трансформації представило оновлений мобільний додаток для оцифрованих документів "Дія 2.0". Оновлена версія додатка містить наступні документи: свідоцтво про народження дитини, довідка внутрішньо переміщеної особи, цифровий податковий номер на додаток до цифрового внутрішнього і закордонного паспортів, водійських прав, техпаспорту та автострахування, які були ще в старій версії.

Також мобільний додаток показує актуальне місце реєстрації проживання згідно з паспортом або свідоцтвом про народження.

Крім того, за допомогою оновленого додатка можна перевірити наявність штрафів та сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху, борги з виконавчого провадження щодо фізособи-боржника, передавати право на керування транспортним засобом через замовлення електронного свідоцтва про його реєстрацію та подати заявку на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави.

У січні 2021 року Федоров анонсував 6 цифрових проектів, які планується запустити в першому кварталі 2021 року.

Зокрема, це електронний підпис у додатку "Дія", функції зміни реєстрації місця проживання, повідомлення про початок виконання робіт та введення в експлуатацію будівельних об'єктів класу CC2 та СС3, автоматичної (без посередника) реєстрації послуг для бізнесу, а саме фізосіб-підприємців, а також електронний медичний висновок у системі eHealth та переведення в "Дія" послуг кабінету платника податків.

Уряд визначив диджиталізацію країни як одне з основних завдань роботи, ключову роль відвівши сервісу "Дія" як платформі взаємодії громадянина і державних органів влади.

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Автор: Павло Степанець