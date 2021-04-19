Фінтех-стартап Ant Group вивчає варіанти продажу Джеком Ма своєї частки в компанії, щоб послабити тиск китайської влади на бізнес.
Про це повідомляє Reuters.
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За даними видання, представники центрального банку Китаю і фінансового регулятора в період з січня по березень цього року провели ряд зустрічей з керівництвом Ant Group і Джеком Ма, на яких обговорювалася можливість виходу мільярдера з компанії.
Разом з тим в Ant Group заперечують, що питання про продаж частки Джека Ма коли-небудь розглядалося. Зараз Ма контролює компанію.
"Продаж частки Джека Ма в Ant Group ніколи не обговорювався ні з ким", - йдеться в заяві представника Ant.
Виданню не вдалося з'ясувати, чи продовжать сторони розглядати варіант з продажем частки Джека Ма в компанії і якщо так, то який.
За даними джерел агентства, в Ant Group розглядали варіант продажу частки Джека Ма існуючим інвесторам в Ant або заснованої Ма Alibaba, без залучення будь-якої зовнішньої організації.
За словами іншого джерела Reuters, Джеку Ма дали зрозуміти, що він не зможе продати свою частку в компанії жодній з близьких до себе структур і йому повністю доведеться вийти з компанії. Серед варіантів - продаж частки китайському інвестору, афілійованому з державою.
Обидва джерела агентства відзначають, що для будь-якого з цих рішень буде потрібно схвалення Пекіна.
Що таке Alibaba
Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.
Історія конфлікту
- Проблеми Джека Ма з китайською владою загострилися після того, як у жовтні 2020 року він публічно розкритикував фінансові регулятори та банки Китаю, звинувативши їх у "ломбардному мисленні".
- Після цього банк Китаю скасував IPO фінтех-стартапу Ма Ant Group. Джек Ма був готовий віддати владі частину Ant Group, але це не допомогло запобігти скасуванню IPO.
- 16 серпня 2020 року стало відомо про те, що США мають намір заборонити ряду китайських компаній працювати на території країни. У тому числі заборона могла торкнутися найбільшої інтернет-компанії Китаю Alibaba.
- 2 лютого 2021 року китайська державна газета Shanghai Securities News виключила засновника Alibaba Джека Ма зі списку головних бізнесменів країни.
- 3 лютого 2021 року Джек Ма погодив з китайськими регуляторами план реорганізації Ant Group, який перетворить фінтех-гіганта на фінансову Холдингову Компанію.
- 5 лютого 2021 влада Китаю висунули нові умови для виходу на біржу фінансово-технологічної компанії Ant Group ("дочка" Alibaba) Джека Ма.
- 21 лютого 2021 року засновник Microsoft Білл Гейтс наніс черговий удар по китайському інтернет-гіганту Alibaba. Його сімейний фонд продав всі належали йому акції компанії.
- 12 березня 2021 року стало відомо про те, що антимонопольні органи Китаю планують оштрафувати Alibaba на рекордну суму.
- 16 березня 2021 року влада Китаю зажадала від найбільшої в країні інтернет-компанії Alibaba Group Holding Ltd позбутися від її медіаактивів.
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