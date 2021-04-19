Зараз Ма контролює компанію.

Фінтех-стартап Ant Group вивчає варіанти продажу Джеком Ма своєї частки в компанії, щоб послабити тиск китайської влади на бізнес.

Про це повідомляє Reuters.

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За даними видання, представники центрального банку Китаю і фінансового регулятора в період з січня по березень цього року провели ряд зустрічей з керівництвом Ant Group і Джеком Ма, на яких обговорювалася можливість виходу мільярдера з компанії.

Разом з тим в Ant Group заперечують, що питання про продаж частки Джека Ма коли-небудь розглядалося. Зараз Ма контролює компанію.

"Продаж частки Джека Ма в Ant Group ніколи не обговорювався ні з ким", - йдеться в заяві представника Ant.

Виданню не вдалося з'ясувати, чи продовжать сторони розглядати варіант з продажем частки Джека Ма в компанії і якщо так, то який.

За даними джерел агентства, в Ant Group розглядали варіант продажу частки Джека Ма існуючим інвесторам в Ant або заснованої Ма Alibaba, без залучення будь-якої зовнішньої організації.

За словами іншого джерела Reuters, Джеку Ма дали зрозуміти, що він не зможе продати свою частку в компанії жодній з близьких до себе структур і йому повністю доведеться вийти з компанії. Серед варіантів - продаж частки китайському інвестору, афілійованому з державою.

Обидва джерела агентства відзначають, що для будь-якого з цих рішень буде потрібно схвалення Пекіна.

Що таке Alibaba

Alibaba - найбільша інтернет-компанія Китаю, яка працює у сфері електронної комерції з 1999 року. Засновником компанії є Джек Ма. Компанії належить кілька популярних інтернет-майданчиків, в тому числі інтернет-магазин AliExpress.com. Хмарний підрозділ Alibaba - одна з найбільш швидкозростаючих компаній групи.

Історія конфлікту

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Автор: Олена Коваленко