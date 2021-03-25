Facebook хоче дозволити дискусію, яка часто включає критичні коментарі на адресу публічних людей.

Соціальна мережа Facebook дозволила своїм користувачам не тільки критикувати, але й ображати публічних персон.

Про це повідомляє The Guardian.

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Як повідомляє видання з посиланням на рекомендації, розіслані модераторам соціальної мережі, в документі обсягом понад 300 сторінок говориться, що модераторам варто менш жорстко ставитися до образливих постів і закликів до насильства, якщо їх метою є публічні люди. Facebook пояснює це тим, що "хоче дозволити дискусію, яка часто включає критичні коментарі на адресу людей, які фігурують в новинах".

Так, соціальна мережа зобов'язує модераторів видаляти лише "жорстокі атаки" на публічних персон.

"У випадку з приватними особами наша політика куди жорсткіша: ми видаляємо контент, який призначений для приниження або ганьби, включаючи, наприклад, заяви про чиюсь сексуальну активність", - йдеться в документі. Заклики до смерті приватних осіб на Facebook заборонені, в той час, як закликати, радіти або висміювати смерть публічної людини в соціальній мережі тепер можна.

До публічних людей Facebook відносить всіх, хто згадувався в заголовках, підзаголовках журналістських матеріалів хоча б п'ять разів за останні два роки. Це можуть бути політики, активісти, спортсмени, актори, журналісти або зірки соціальних мереж. Єдине застереження - всі вищезгадані допущення щодо публічних персон не поширюються на дітей молодше 13 років, а також людей, які не прагнули стати популярними або стали такими мимоволі.

Довідка УНІАН

Facebook - американська технологічна компанія, що володіє однойменною соціальною мережею.

Станом на березень 2020 року користувачами соцмережі були понад 2 мільярди осіб.

Засновником і генеральним директором компанії є Марк Цукерберг.

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Автор: Олена Коваленко