Маск технічно підтримав Україну у боротьбі з окупантами / REUTERS
Американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та відкрив термінали Starlink для нашої країни.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Маск публічно заявив про відкриття терміналів Starlink для України у Twitter, коментуючи твіт із проханням міністра.
"Сервіси Starlink вже доступні для України. Більше терміналів згодом", - написав Маск.
Маск надав Україні сервіси Starlink / скриншот
Starlink - це глобальна супутникова система, що дозволяє забезпечити людей швидкісним інтернетом.