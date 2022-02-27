Мільярдер підтримав Україну у боротьбі з російськими окупантами.

Американський мільярдер Ілон Маск підтримав Україну у боротьбі з російським агресором та відкрив термінали Starlink для нашої країни.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Маск публічно заявив про відкриття терміналів Starlink для України у Twitter, коментуючи твіт із проханням міністра.

"Сервіси Starlink вже доступні для України. Більше терміналів згодом", - написав Маск.

Starlink - це глобальна супутникова система, що дозволяє забезпечити людей швидкісним інтернетом.