Однією із онлайн-небезпек є "доксинг" - діяльність, пов’язана з Інтернет-переслідуванням, яка передбачає пошук та публікацію кіберзлочинцями в Інтернеті особистої інформації своїх жертв зазвичай зі зловмисною ціллю.

Соцмережі стали для сучасних користувачів певним онлайн-щоденником, у яких вони публікують різні деталі зі свого життя. Однак недостатня конфіденційність та велика кількість особистих даних зацікавила і зловмисників, які різними способами намагаються нажитися на користувачах.

Однією із таких онлайн-небезпек є "доксинг" ― діяльність, пов’язана з Інтернет-переслідуванням, яка передбачає пошук та публікацію кіберзлочинцями в Інтернеті особистої інформації своїх жертв зазвичай зі зловмисною ціллю. Зокрема онлайн-переслідувачі хочуть змусити жертву хвилюватися, інколи вимагаючи при цьому гроші, а іноді з метою помсти. У зв’язку з цим спеціалісти ESET підготували поради, які допоможуть правильно реагувати на доксинг та запобігти йому у подальшому.

У чому небезпека доксингу?

Відео дня:

Багато хто думає, що йому немає чого приховувати, оскільки він не знаменитість. Однак насправді, жертвою доксингу може стати будь-хто. За даними одного дослідження, майже 20% опитаних були жертвами доксингу. Серед прикладів таких інцидентів ― публікація номера телефона людини у фейковій рекламі непристойного характеру як помста за її думку або шантажування розміщенням особистих даних в Інтернеті з вимогою видалення негативного відгуку про компанію.

Доксинг може здійснюватися як невідомими особами та групами, так і знайомими або навіть близькими людьми. Такий Інтернет-шантаж може вийти далеко за межі онлайн-простору та призвести до переслідування в реальному житті.

За останні роки доксинг перетворився на інструмент соціального тиску на людей, тоді як злочинці почали залякувати тих, чиї дії вважають невірними та шкідливими для суспільства.

Зокрема у липні 2022 року австрійський лікар, який регулярно наголошував на необхідності вакцинації проти COVID-19, покінчив життя самогубством через постійні залякування з боку тих, хто вважав пандемію обманом. Незадовго до інциденту лікаря зустріли на робочому місці протестувальники, які також погрожували його вбити. Поширення особистої інформації лікаря призвело до нових погроз навіть з боку людей за межами Австрії.

Чи можливо уникнути доксингу?

У разі відсутності інформації про вас в Інтернеті ризики стати жертвою доксингу значно зменшуються, оскільки зловмисникам буде важко знайти будь-які ваші особисті дані. В іншому випадку, якщо ви активний користувач Інтернету, варто ускладнити пошук інформації про себе за допомогою наступних порад.

Зменшіть свою присутність в Інтернеті, видаливши непотрібну інформацію із соцмереж.

Не публікуйте особисті дані в Інтернеті. Пам'ятайте, що чим менше інформації про вас доступно, тим нижчі ризики стати жертвою шахраїв та онлайн-переслідувачів.

Використовуйте багатофакторну автентифікацію для всіх своїх облікових записів.

Створюйте надійні унікальні паролі для всіх акаунтів.

Забезпечте конфіденційність та шифрування ваших відеоконференцій та дзвінків.

Не відкривайте підозрілі посилання в Інтернеті, особливо від незнайомих відправників.

Як реагувати на доксинг?

Відразу повідомте про кривдника та заблокуйте його за допомогою доступних інструментів на платформі, на якій вас переслідують. Також зробіть скріншоти з усіма деталями для підтвердження дій зловмисника. Після цього варто обмежети доступ до іноформації у ваших акаунтах для незнайомців та розповісти друзям та близьким про інцидент, який стався з вами, особливо у випадку публікації вашої адреси проживання.

Крім того, варто переконатися у захисті банківської картки, зокрема переглянути дії з карткою та встановити ліміти на різні операції. Хоча доксинг наразі не вважається злочином, фінансове шахрайство та фізична шкода, до якої він може призвести, є причиною, щоб звернутись до правоохоронних установ. Тоді як, найкраще, що ви можете зробити вже зараз, ― це дотримуватись вищеперерахованих порад та бути обережним в Інтернеті.

Про компанію:

ESET — експерт у сфері захисту від кіберзлочинності та цифрових загроз, міжнародний розробник рішень з ІТ-безпеки, провідний постачальник у галузі створення технологій виявлення загроз. Заснована у 1992 році, компанія ESET сьогодні має розширену партнерську мережу й представництва в більш ніж 180 країнах світу. Головний офіс компанії знаходиться у Братиславі, Словаччина.