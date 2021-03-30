Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що інвестори, які купили облігації Telegram не отримують жодних прав на управління месенджером і не зможуть впливати на його політику.
Таку заяву Дуров зробив під час спілкування з користувачами в чаті Durov’s Chat у Telegram.
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"Володіння облігаціями не передбачає будь-яких значущих важелів, так само як і дружба з кимось, хто володіє облігаціями. Облігації Telegram - це форма боргу, яку будь-який інвестор тепер може купити на вторинному ринку", - заявив Дуров.
Засновник Telegram підкреслив, що випуск облігацій сильно відрізняється від продажу акцій, при якому інвестори отримують право голосу і місця в раді директорів.
Що цьому передувало
- Станом на 12 січня 2021 року месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.
- Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.
- На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.
- Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram у $30 мільярдів.
- 18 лютого 2021 року стало відомо про те, що Telegram хоче залучити $1 мільярд в обхід біржі.
- 23 березня 2021 року засновник Telegram Павло Дуров повідомив про те, що месенджер залучив $1 млрд продавши облігації великим інвесторам.
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