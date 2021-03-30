Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що інвестори, які купили небіржові облігації месенджера не отримують прав на управління компанією.

Засновник месенджера Telegram Павло Дуров заявив, що інвестори, які купили облігації Telegram не отримують жодних прав на управління месенджером і не зможуть впливати на його політику.

Таку заяву Дуров зробив під час спілкування з користувачами в чаті Durov’s Chat у Telegram.

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"Володіння облігаціями не передбачає будь-яких значущих важелів, так само як і дружба з кимось, хто володіє облігаціями. Облігації Telegram - це форма боргу, яку будь-який інвестор тепер може купити на вторинному ринку", - заявив Дуров.

Засновник Telegram підкреслив, що випуск облігацій сильно відрізняється від продажу акцій, при якому інвестори отримують право голосу і місця в раді директорів.

Що цьому передувало

Станом на 12 січня 2021 року месенджер Telegram став другим за кількістю завантажень додатком в США.

Зростання популярності Telegram відбулося на тлі блокування акаунтів президента Дональда Трампа в Facebook і Twitter, а також відключення соцмережі Parler, популярної у його прихильників.

На початку січня 2021 року WhatsApp ввів нову політику конфіденційності, що могло викликати перехід частини користувачів на альтернативні месенджери.

Станом на 15 січня 2021 року інвестори оцінили Telegram у $30 мільярдів.

18 лютого 2021 року стало відомо про те, що Telegram хоче залучити $1 мільярд в обхід біржі.

23 березня 2021 року засновник Telegram Павло Дуров повідомив про те, що месенджер залучив $1 млрд продавши облігації великим інвесторам.

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Автор: Олена Коваленко