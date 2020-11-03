У 2020 році Apple вперше презентувала відразу чотири моделі нових iPhone. Цього разу компанія розділила початок продажів нових моделей в Україні, як і в усьому світі, на два етапи. І вже 30 жовтня українцям стали доступні нові iPhone 12 і iPhone 12 Pro.

В українських магазинах нові смартфони розлетілися дуже швидко. Про це повідомив «Цитрус», авторизований реселлер Apple. За словами представників компанії, перша партія iPhone 12 і iPhone 12 Pro була повністю розкуплена за перші три дні.

"Цитрус" повідомив, що українці віддають перевагу iPhone 12 Pro в два рази частіше, ніж iPhone 12. А найпопулярніший колір серед новинок- "Pacific Blue", його змели з усіх полиць в перші години старту продажів.

Популярність дорожчої моделі обумовлена високою якістю камери, наявністю додаткового сенсора LiDAR і преміальними матеріалами корпусу.

Цього року офіційний старт продажів нових iPhone відкрила Одеса. Бажаючі протестувати і придбати новинку стали в чергу ще до відкриття магазину.

"Покупка нового iPhone-це завжди хвилююче, і навіть під час карантину наші клієнти воліють ознайомитися з продукцією наживо, ніж замовляти відразу онлайн", – діляться враженням консультанти "Цитруса".

"Офіційний старт продажів відкрила Одеса. Всім учасникам видавали маски, просили дотримуватися дистанції, робили температурний скринінг перед входом і пропонували антисептик. Ми дуже вдячні кожному, хто прийшов до нас і відкрив старт продажів iPhone 12" – розповіли продавці мережі.

Якщо говорити про географію придбання яблучної новинки, то найбільше щасливих володарів останніх iPhone в Києві, Дніпрі та Одесі.

Відомо, що на цей час Україна знаходиться в другій хвилі старту продажів новинок Apple. Інформація про старт продажів iPhone 12 mini та iPhone 12 Pro Max буде анонсована офіційним реселлером незабаром, а поки оформити попереднє замовлення на новинки від Authorised Apple Reseller можна на сайті citrus.ua. Стартова вартість пристроїв становить:

iPhone 12 від 31 999 грн

iPhone 12 Pro від 39 999 грн.

Клієнтам мережі буде надана вигідна можливість від "Монобанку" - ділити оплату на 12 частин. Також можна використовувати послугу "Цитрус Обмін" при придбанні товару і отримати додаткову знижку на новий iPhone 12.

Відомо, що поставки пристроїв цього року обмежені у зв'язку з пандемією. Тому всім бажаючим стати володарем найсвіжіших iPhone 12 варто поспішити.

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Автор: УНІАН