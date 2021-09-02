Представник WhatsApp повідомив журналістам, що компанія планує оскаржити це рішення.

Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала компанію WhatsApp, що належить Facebook, на рекордні для регулятора 225 мільйонів євро за порушення правил конфіденційності в Євросоюзі.

Про це повідомляє CNBC.

У комісії заявили, що WhatsApp недостатньо інформував громадян Європейського союзу про те, що компанія робить з їх даними. Зокрема, за словами регулятора, європейцям не повідомлялося, як збирається і використовується їх особиста інформація, а також як WhatsApp ділиться даними з Facebook.

Тепер месенджер має привести свою політику конфіденційності у відповідність з європейськими законами, а також виплатити рекордний в історії ірландського регулятора штраф за порушення Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) - 225 мільйонів євро.

Представник WhatsApp повідомив журналістам, що компанія планує оскаржити це рішення, а штраф вважає несправедливо великим.

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Автор: Катерина Комолова