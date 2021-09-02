Ірландська комісія із захисту даних оштрафувала компанію WhatsApp, що належить Facebook, на рекордні для регулятора 225 мільйонів євро за порушення правил конфіденційності в Євросоюзі.
Про це повідомляє CNBC.
У комісії заявили, що WhatsApp недостатньо інформував громадян Європейського союзу про те, що компанія робить з їх даними. Зокрема, за словами регулятора, європейцям не повідомлялося, як збирається і використовується їх особиста інформація, а також як WhatsApp ділиться даними з Facebook.
Тепер месенджер має привести свою політику конфіденційності у відповідність з європейськими законами, а також виплатити рекордний в історії ірландського регулятора штраф за порушення Загального регламенту щодо захисту даних (GDPR) - 225 мільйонів євро.
Представник WhatsApp повідомив журналістам, що компанія планує оскаржити це рішення, а штраф вважає несправедливо великим.
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