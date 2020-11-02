Безлім діє як для нових, так і для діючих абонентів Київстар.

До 30 листопада включно всі абоненти передплати та контракту Київстар отримають безлім на популярну соціальну мережу ТikTok, тобто зможуть користуватися додатком без списання мобільного інтернету незалежно від умов їх тарифу.

«Кожного дня 1,5 млн наших абонентів користується ТikTok і їх кількість постійно збільшується. Тому на цілий місяць ми вирішили зробити цю соцмережу безлімітною для всіх абонентів, щоб у них не списувалися мегабайти та вони заощадили свої гроші», – коментує Павло Даніман, директор з маркетингу Київстар.

Безлім діє як для нових, так і для діючих абонентів Київстар та не потребує жодних налаштувань або додаткових оплат. Щоб стати учасником акції абонентам треба лише:

ввести на смартфоні короткий код *262#;

мати оплачений пакет послуг згідно з умовами тарифного плану;

та користуватися офіційним додатком TikTok.

Безлім на ТikTok для всіх абонентів Київстар це одна з активностей в рамках договору про співпрацю між мобільним оператором та компанією «TikTok Pte. Ltd». Раніше Київстар зробив соцмережу безлімітною у деяких тарифних планах. Також компанії домовилися про співпрацю у реалізації спільних маркетингових активностей, зокрема під час запуску нових продуктів або рішень для користувачів в Україні.

Нагадаємо, що серед додатків, за які не списуються мегабайти у тарифах Київстар: Instagram, Facebook та інші соціальні мережі й месенджери, YouTube та YouTube Music, Spotify та інші музичні й відео стрімінгові сервіси, популярні онлайн ігри тощо.

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Автор: УНІАН