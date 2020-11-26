Будівництво 4G в маленьких селах-найважливіший інструмент, щоб подолати цифровий розрив в Україні.

Київстар запустив 4G інтернет у діапазоні 900 МГц у Донецькій та Луганській області, де нещодавно завершив рефармінг – перерозподіл частот між операторами та переналаштування обладнання. Таким чином, 4G у діапазоні 900 МГц працює вже у всіх областях України. Це завершення першого важливого етапу розширення покриття швидкісного інтернету в сільській місцевості, який було розпочато в червні 2020 року.

"Будівництво 4G в маленьких селах – найважливіший інструмент, щоб подолати цифровий розрив в Україні. Щоб це стало можливим, Київстар добровільно відмовився від частини своїх частот, які потім були розділені між іншими операторами для запуску LTE у діапазоні 900 МГц. Завдяки цьому швидкісний інтернет сьогодні починає працювати у маленьких та віддалених селищах. В тому числі там, де живе лише по 50-100 осіб", – коментує Олександр Комаров, президент Київстар.

4G від Київстар у Донецькій та Луганській областях сьогодні отримали ще 84 тисячі людей, які живуть у 90 невеликих містечках або селищах. Загалом швидкісний мобільний інтернет від Київстар вже працює майже у 14 тисячах містах та селах, де живе 85% населення України. Половина з них отримали 4G саме у 2020 році. У планах компанії до липня 2022 року забезпечити швидкісним мобільним інтернетом щонайменше 90% населення країни.

Пришвидшити розгортання національної 4G-мережі у сільській місцевості вдалося завдяки використанню частот 900 МГц, які мають більший радіус покриття у порівнянні з частотами 1800 МГц та 2600 МГц. Цьому передували 2 роки кропіткої роботи за участі всіх мобільних операторів, регулятора, Мінцифри та інших державних органів.

Також з початку 2020 року Київстар вклав у будівництво мережі 4,3 мільярда гривень, збільшивши інвестиції на 22%, у порівнянні з минулим роком. За останні 5 років витрати компанії, в тому числі в розвиток 3G та 4G в Україні, перевищили 28 мільярдів гривень.

Довідка про Київстар

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, що надає послуги зв’язку та передачі даних на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій для 25,8 мільйона абонентів, у тому числі 4G.

Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON Ltd, офіс в Нідерландах.

Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам).

Київстар понад 20 років працює в Україні та є компанією номер 1, найдорожчим брендом, найкращим роботодавцем і найбільшим платником податків до бюджету на телеком ринку.

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Автор: УНІАН