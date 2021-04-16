У компанії успіх пов'язують з пандемією коронавірусу.

Американська корпорація Amazon оголосила, що число передплатників їх стрімінгового сервісу Prime за рік зросло на 33% і досягло 200 млн.

Про це глава Amazon Джефф Безос заявив у листі до акціонерів.

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Безос зазначив, що за рік платформа додала понад 50 млн передплатників, тоді як раніше на збільшення зі 100 млн до 150 млн передплатників їй знадобилося два роки.

У компанії успіх пов'язують з пандемією коронавірусу, через яку користувачі змушені були частину 2020 року провести на карантині.

Що таке Amazon Prime

Amazon Prime надає користувачам доступ до швидких покупок, серіалів власного виробництва, музичного та інших сервісів.

Джефф Безос в Amazon: що потрібно знати

Джефф Безос очолював Amazon з моменту заснування компанії в 1994 році.

Він посідає перше місце в рейтингу найбагатших людей світу Forbes Real-Time, який оновлюється в реальному часі. Його статки оцінюються в 196,2 млрд доларів.

У серпні 2020 року Джефф Безос став першим мільярдером в історії, чиї доходи досягли 200 млрд доларів, але незабаром знову знизилися. За даними Forbes, за минулий рік статки мільярдера збільшилися на 67,5 млрд доларів.

3 лютого 2021 року з'явилася інформація про те, що Безос вирішив залишити посаду гендиректора організації в третьому кварталі 2021 року.

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Автор: Олена Коваленко