Програма працює в один клік і призначена для компаній, які користуються застарілими версіями Exchange Server.

Компанія Microsoft випустила програму, яка дозволяє закрити виявлену в березні уразливість в поштовому сервері Exchange Server.

Програма працює в один клік і призначена для компаній, які користуються застарілими версіями Exchange Server, зазначено в блозі Microsoft.

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Розробник пропонує дану програму для повного усунення уразливості.

"Новий інструмент розроблений як тимчасове рішення для клієнтів, які не знайомі з процесом патчингу та оновлення", - повідомляє компанія.

Microsoft радить повністю оновити Exchange Server після використання програми.

Уразливість

Microsoft виявила вразливість після атаки з боку угруповання хакерів Hafnium.

Агентство з національної безпеки, Пентагон і Міністерство внутрішньої безпеки США висловили занепокоєння у зв'язку зі зломом.

11 березня понад десять хакерських груп використовували уразливість для атаки більш ніж на 5 тис. поштових серверів.

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Автор: Олена Коваленко