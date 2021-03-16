Компанія Microsoft випустила програму, яка дозволяє закрити виявлену в березні уразливість в поштовому сервері Exchange Server.
Програма працює в один клік і призначена для компаній, які користуються застарілими версіями Exchange Server, зазначено в блозі Microsoft.
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Розробник пропонує дану програму для повного усунення уразливості.
"Новий інструмент розроблений як тимчасове рішення для клієнтів, які не знайомі з процесом патчингу та оновлення", - повідомляє компанія.
Microsoft радить повністю оновити Exchange Server після використання програми.
Уразливість
- Microsoft виявила вразливість після атаки з боку угруповання хакерів Hafnium.
- Агентство з національної безпеки, Пентагон і Міністерство внутрішньої безпеки США висловили занепокоєння у зв'язку зі зломом.
- 11 березня понад десять хакерських груп використовували уразливість для атаки більш ніж на 5 тис. поштових серверів.
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