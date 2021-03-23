Компанія продовжує перебудовувати свій ігровий бізнес у бік програмного забезпечення та послуг.

Компанія Microsoft веде переговори про придбання популярного у геймерів голосового і текстового чату Discord за більш ніж $10 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg.

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"Можливо, придбання Microsoft месенджера Discord має великий сенс, оскільки компанія продовжує перебудовувати свій ігровий бізнес у бік програмного забезпечення і послуг", — зазначив аналітик Bloomberg Intelligence Метью Кантерман.

Як пише видання, компанія намагається наростити активи, які забезпечать їй доступ до великих спільнот користувачів.

Що таке Discord

Discord - популярний серед геймерів безкоштовний сервіс голосового і текстового чату. Компанія заробляє гроші за рахунок передплати на преміальну версію сервісу Nitro -$ 9,99 на місяць з користувача. На тлі пандемії аудиторія сервісу зросла - тепер у месенджері також проводять книжкові клуби, навчальні групи та інші зустрічі.

Раніше Discord також обговорював угоду з Epic Games і Amazon.

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Автор: Олена Коваленко