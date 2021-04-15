Держбюджет передбачає виділення 500 млн грн на підключення до інтернету близько 6 тис. соціальних об'єктів у селах.

Міністерство цифрової трансформації запустило онлайн-платформу "Інтернет-субвенція" з інформацією про підключення сіл та соціальної інфраструктури до фіксованого інтернету за рахунок державної субвенції.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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"Ми запускаємо платформу проекту "Інтернет-субвенція", а також публічний дашборд, де зібрана інформація про реалізацію проекту. Ця платформа допоможе відстежити прозорість розподілу бюджетних коштів у розмірі 500 млн грн на інтернет-субвенцію", - написав він.

Федоров нагадав, що цього року понад 3 тис.українських сіл будуть підключені до оптичного Інтернету.

"Інтернет-субвенція у 2021 році забезпечить доступ до фіксованого швидкісного інтернету 3 тис.сіл, в яких проживає понад 1 млн осіб. До Інтернету підключаться 6000 лікарень, шкіл і бібліотек", - повідомив віце-прем'єр.

Що цьому передувало

Державний бюджет на 2021 рік передбачає виділення 1 млрд 789 млн 314 тис.грн на цифровізацію країни. Зокрема, 500 млн грн буде виділено на підключення до швидкісного фіксованого інтернету близько 6 тис. соціальних об'єктів у селах.

У липні 2020 року Мінцифри повідомило, що підключення 95% об'єктів соціальної інфраструктури до високошвидкісного оптичного інтернету коштуватиме державі 5,46 млрд грн, з яких 3,3 млрд грн потрібно виділити на підключення об'єктів до волоконно-оптичних технологій і 2,1 млрд грн – на створення локальних мереж і бездротових мереж Wi-Fi.

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Автор: Павло Степанець