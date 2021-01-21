Дані Speedtest від Ookla за 2 півріччя 2020 року

Vodafone Україна — лідер за швидкістю мобільного інтернету в Україні. Такими є результати незалежного дослідження Ookla за друге півріччя 2020 року.

Показник швидкості – Speed Score – в Україні зріс до 30,85, рік тому він становив 20.7. Speed Score базується на швидкості завантаження та передачі даних, враховуються вимірювання, проведені у мережі будь-якого стандарту.

Vodafone продемонстрував у другому півріччі 2020 року найвищу середню швидкість завантаження (Download), яка склала 29,38 Мбіт/c, а також найвищу в Україні середню швидкість передачі (Upload), яка становить 14,10 Мбіт/c.

«За останній рік споживання трафіку зросло у 1,4 рази – у середньому дата-клієнт Vodafone використовує більше 5 ГБ мобільного інтернету на місяць. При цьому, швидкість мобільного інтернету зростає, незважаючи на збільшення навантаження на мережу. В цілому, за рік за даними Ookla швидкість у нашій мережі зросла на 32% і сягає 25.7 Мбіт/сек, що навіть вище зростання в цілому по Україні. Це стало можливим завдяки інвестиціям у розширення покриття і ємнісного ресурсу LTE. У результаті наші клієнти по всій Україні можуть споживати більше контенту, зберігаючи високу якість мобільного інтернету», - коментує результати дослідження Андрій Отрощенко, директор з маркетингу Vodafone Україна.

У 87% тестів, зроблених у мережі Vodafone Україна, швидкість завантаження є вищою за 5 Мбіт/сек. Цього значення достатньо для комфортного перегляду відео контенту, згідно з рекомендаціями Google, а також для використання більшості популярних сервісів.

Якщо враховувати дані мереж усіх операторів, середня швидкість завантаження в мобільних мережах України у другому півріччі 2020 року становить 25 Мбіт/сек.

Компанія Ookla - лідер з тестування та аналізу швидкості інтернету. За допомогою сервісу Speedtest користувачі мобільних та фіксованих мереж щороку проводять понад 10 млн тестів. Для визначення оператора з найшвидшим мобільним інтернетом, Ookla використовує власну методологію - Speed Score.

Як розраховується Speed ​​Score:

Відбираються лише ті виміри з програми Speedtest, що зроблені на смартфонах, які можуть досягати максимально можливих швидкостей. Якщо абонент здійснював декілька тестів в один день в одній локації - вони агрегуються в один тест, щоб виключити можливий вплив від багаторазових вимірів одним користувачем.

Відбувається розрахунок значення Speed ​​Score – середньозваженої швидкості мобільного інтернету, де основний вплив має медіанна швидкість завантаження (швидкість, яку в середньому будуть досягати абоненти при стандартному сценарії користування мобільним інтернетом)

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Автор: УНІАН