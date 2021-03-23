В якості відповідачів в позові вказані французьке та ірландське відділення Facebook.

Міжнародна неурядова організація "Репортери без кордонів" подала в суд на Facebook, звинувативши соцмережу у використанні комерційної практики, що "вводить в оману".

Про це повідомляється на сайті організація.

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Як відзначають у своєму позові представники організації, соцмережа обіцяє користувачам "безпечне, надійне і вільне від помилок" онлайн-середовище, але замість цього в Facebook широко поширюються "ксенофобські публікації та фейки".

В якості відповідачів в позові вказані французьке та ірландське відділення Facebook.

Організація очікує, що рішення французького суду щодо Facebook матиме "глобальні наслідки", оскільки у соцмережі діють єдині умови обслуговування по всьому світу. Згідно з французькими законами, використання нечесної комерційної практики карається штрафом у розмірі до 10% від річних продажів в цій країні.

Що цьому передувало

22 березня 2021 року Facebook опублікувала дані про боротьбу з поширенням недостовірної інформації. Компанія повідомила, що щодня видаляє кілька мільйонів фейкових акаунтів.

Так, в період з жовтня по грудень 2020 року видалені були понад 1,3 млрд таких акаунтів, а за останні три роки були видалені понад 100 мереж за "скоординовану недостовірну поведінку".

Станом на березень 2021 року в Facebook відзначили відстеженням недостовірної, фейкової інформації та акаунтів займаються понад 35 тис.осіб.

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Автор: Олена Коваленко