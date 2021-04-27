Федеральна антимонопольна служба Росії (ФАС) оштрафувала компанію Apple на 12 мільйонів доларів.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби ФАС РФ.
Цю суму компанія повинна заплатити за зловживання домінуючим становищем.
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Як повідомляється, в серпні минулого року ФАС Росії завершила розгляд антимонопольної справи щодо Apple Inc., порушеного за заявою АТ "Лабораторія Касперського".
"Було встановлено, що Apple зловжила домінуючим становищем на ринку поширення мобільних додатків на операційній системі iOS, шляхом здійснення ряду послідовних дій, які призвели до надання конкурентних переваг власним продуктам і одночасного погіршення умов поширення продуктів конкурентів – додатків "батьківського контролю"", - йдеться в повідомленні.
Припис також зобов'язує Apple не допускати переважних умов для додатків власної розробки в порівнянні з додатками сторонніх розробників і забезпечити для розробників додатків "батьківського контролю" можливість поширення додатків в App Store без втрати важливого функціоналу.
Наразі виконання припису антимонопольного органу призупинено у зв'язку з оскарженням в суді.
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