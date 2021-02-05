Зі списку смартфонів, які отримують оновлення безпеки, зникли Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 та Galaxy A7 2017.

Корейська корпорація Samsung припинила випускати оновлення для деяких популярних смартфонів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

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Корпорація оновила розділ технічної інформації, що стосується своїх пристроїв.

Зі списку смартфонів, які отримують оновлення безпеки, зникли Galaxy J3 Pop, Galaxy A3 2017, Galaxy A5 2017 і Galaxy A7 2017. Всі апарати були представлені у 2017 році. Таким чином, компанія "поховала" дані пристрої та припинила їх підтримку.

Згідно зі змістом оновленої сторінки підтримки, компанія зобов'язалася поставляти щомісячні патчі безпеки сучасним смартфонам. У список потрапили апарати серій Galaxy S9, Galaxy S10, Galaxy S20, Galaxy Note 9, Galaxy Note 10, Galaxy Note 20 та інші пристрої. Раз на квартал оновлення безпеки будуть приходити на смартфони Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy M10, Galaxy A70 та інші телефони.

На оперативне отримання оновлень можуть розраховувати власники актуальних флагманів корейської корпорації. До них відносяться смартфони серій Galaxy Note 20 і Galaxy S21, представлені в серпні 2020 року і в січні 2021 року відповідно.

Що цьому передувало

Раніше Samsung заявила, що збільшує термін підтримки своїх смартфонів до чотирьох років. Апарати компанії будуть отримувати оновлення Android три роки, апдейти безпеки-чотири роки. Нововведення стосується майбутніх пристроїв на базі процесорів Qualcomm.

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Автор: УНІАН