Досягти успіху Samsung допомогли моделі середнього класу, а також моделі преміум-класу, включаючи серію Galaxy Note20 і складаний Galaxy Z Fold2.

У третьому кварталі 2020 року корпорація Samsung не тільки повернула собі звання лідера світового ринку смартфонів, але і очолила ринок смартфонів США, змістивши Apple на друге місце.

Це випливає з даних аналітичної компанії Strategy Analytics.

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Вперше з 2017 року Samsung обіграла Apple на рідному полі,

Стати лідером ринку смартфонів США за підсумками третього кварталу 2020 року Samsung допомогли не тільки хороші продажі власних моделей. Ще одним фактором, що зіграв на руку південнокорейському гігантові, є більш пізній старт продажів лінійки iPhone 12.

Як пише видання, за тримісячний період з липня по вересень частка компанії Samsung на ринку смартфонів США зросла на 6,7%, до 33,7%, що і забезпечило їй перше місце. Частка Apple, що опустилася на друге місце, склала 30,2%. Третє місце в США посіла ще одна південнокорейська компанія-LG, якій належить 14,7% ринку.

Світовий ринок смартфонів

На світовому ринку, який теж очолює Samsung, частки першої п'ятірки виробників в минулому кварталі розподілилися наступним чином:

Samsung — 22,7% (+0,9%)

Huawei — 14,7% (-3,9%)

Xiaomi — 13,1% (+4%)

Apple — 11,8% (-1,2%)

Vivo — 8,9% (+0,5%)

Український ринок смартфонів

Згідно з останнім звітом Canalys, лідером українського ринку смартфонів є Xiaomi з часткою 40%, яка за рік наростила поставки на 82%, а Samsung посідає друге місце з часткою 25%.

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Автор: УНІАН