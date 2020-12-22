Малозабезпеченим американцям планують виділити $3,2 млрд на екстрену допомогу для доступу до широкосмугового зв'язку.

Влада США виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.

Про це повідомляє Reuters.

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За словами джерел агентства, ці кошти будуть виділені в рамках законопроекту про допомогу COVID - 19 на $900 млрд.

Крім того, $3,2 млрд буде передбачено на екстрену допомогу на широкосмуговий зв'язок для американців з низькими доходами.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер Демократичної партії Сенату Чак Шумер заявили, що в законопроекті про допомогу у зв'язку з COVID-19 на розширення доступу до широкосмугового зв'язку передбачено $7 млрд.

Що цьому передувало

У липні під тиском США британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.

Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".

Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.

30 листопада 2020 року уряд Британії запропонував з вересня наступного року заборонити операторам зв'язку в Британії використовувати обладнання Huawei в мережах 5G.

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Автор: УНІАН