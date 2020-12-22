Влада США виділить $1,9 млрд на фінансування програми з демонтажу телекомунікаційного мережевого обладнання Huawei, яке, за словами уряду США, становить загрозу для національної безпеки країни.
Про це повідомляє Reuters.
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За словами джерел агентства, ці кошти будуть виділені в рамках законопроекту про допомогу COVID - 19 на $900 млрд.
Крім того, $3,2 млрд буде передбачено на екстрену допомогу на широкосмуговий зв'язок для американців з низькими доходами.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі і лідер Демократичної партії Сенату Чак Шумер заявили, що в законопроекті про допомогу у зв'язку з COVID-19 на розширення доступу до широкосмугового зв'язку передбачено $7 млрд.
Що цьому передувало
- У липні під тиском США британський уряд ухвалив виключення обладнання Huawei з мережі 5G до 2027 року.
- Всі звинувачення Huawei відкидає, а рішення США про заборону віце-президент компанії назвав "політично мотивованим і не пов'язаним з оцінкою ризиків".
- Також шведська влада заборонила місцевим операторам зв'язку використовувати обладнання від китайських постачальників Huawei або ZTE для своїх мереж 5G.
- 30 листопада 2020 року уряд Британії запропонував з вересня наступного року заборонити операторам зв'язку в Британії використовувати обладнання Huawei в мережах 5G.
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