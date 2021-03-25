Twitter почав розсилати опитувальник для невеликої кількості користувачів, щоб дізнатися їх думку про дану функціональність.

Соціальна мережа Twitter працює над кількома новими функціями. Одна з них - додавання реакцій на твіти, як це реалізовано в Facebook.

Про це повідомляє 9to5mac.com.

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Twitter почав розсилати опитувальник для невеликої кількості користувачів, щоб дізнатися їх думку про дану функціональність.

Доступні сім типів реакцій: подобається, смішно, цікаво, сумно, круто, підтримка і злість.

Також Twitter цікаво що будуть відчувати користувачі, якщо їх твіти отримають дізлайкі. Один з варіантів відповіді: "я можу не зважитися писати в Twitter в майбутньому, побоюючись негативної реакції".

Таким чином розробники хочуть зважити всі "за" та "проти" впровадження нової функції.

Варто відзначити, що реакції ще не додані в Twitter і поки немає інформації чи з'явиться взагалі дана функціональність в соціальній мережі.

Twitter

Twitter - соціальна мережа для публічного обміну повідомленнями за допомогою веб-інтерфейсу, SMS, засобів миттєвого обміну повідомленнями або сторонніх програм-клієнтів для користувачів Інтернету будь-якого віку. Публікація коротких заміток у форматі блогу отримала назву "мікроблогінг". Користування сервісом безкоштовне. Користування за допомогою SMS тарифікується оператором згідно з тарифним планом користувача.

Власником системи є компанія Twitter Inc., головний офіс якої знаходиться в Сан-Франциско (штат Каліфорнія).

Створений Джеком Дорсі у 2006 році, Twitter незабаром завоював популярність у всьому світі.

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Автор: Олена Коваленко