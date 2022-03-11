Спікер Держдуми В’ячеслав Володін обурився рішенням Meta (Facebook, Instagram) не блокувати гнівні дописи українців про росіян і Путіна. Політик пообіцяв платформі Цукерберга наслідки.
Про це повідомляє пропагандистське ТАСС.
Володін назвав рішення Цукерберга "розпалюванням ненависті щодо росіян" й "інформаційною війною".
За словами Володіна, необхідно звернутися в Генпрокуратуру РФ і Слідчий комітет з проханням вжити заходи за заклики до насильства щодо громадян РФ.
"Це війна, спрямована конкретно проти наших російських громадян з використанням американських платформ, які функціонують на території нашої країни", - сказав спікер Держдуми.
Що передувало
Компанія Meta тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або білоруського диктатора Олександра Лукашенка.
Дозволятимуть дописи з побажаннями смерті російським окупантами як форму політичного вираження в період російсько-української війни.
Водночас модератори й далі накладатимуть санкції на пости, у яких користувачі закликатимуть до насильства проти цивільних, в тому числі росіян.
Заклики до смерті Путіна чи Лукашенка будуть дозволені, якщо вони не будуть містити точної вказівки на місце знаходження цілі та метод виконання замаху.