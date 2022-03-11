Meta дозволила українцям гнівно висловлюватися тільки про росіян, які беруть участь у загарбницькій війні проти України.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін обурився рішенням Meta (Facebook, Instagram) не блокувати гнівні дописи українців про росіян і Путіна. Політик пообіцяв платформі Цукерберга наслідки.

Про це повідомляє пропагандистське ТАСС.

Володін назвав рішення Цукерберга "розпалюванням ненависті щодо росіян" й "інформаційною війною".

За словами Володіна, необхідно звернутися в Генпрокуратуру РФ і Слідчий комітет з проханням вжити заходи за заклики до насильства щодо громадян РФ.

"Це війна, спрямована конкретно проти наших російських громадян з використанням американських платформ, які функціонують на території нашої країни", - сказав спікер Держдуми.

Що передувало

Компанія Meta тимчасово дозволить користувачам Facebook та Instagram в деяких країнах публікувати дописи, які містять заклики до насильства проти російських солдатів у контексті їхнього вторгнення в Україну, а також із закликом до смерті президента Росії Володимира Путіна або білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Дозволятимуть дописи з побажаннями смерті російським окупантами як форму політичного вираження в період російсько-української війни.

Водночас модератори й далі накладатимуть санкції на пости, у яких користувачі закликатимуть до насильства проти цивільних, в тому числі росіян.

Заклики до смерті Путіна чи Лукашенка будуть дозволені, якщо вони не будуть містити точної вказівки на місце знаходження цілі та метод виконання замаху.

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