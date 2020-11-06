Інженери вже випробували прототип антени.

Британські компанії Cambridge Consultants і Stratospheric Platforms Limited (SPL) займаються створенням стратосферних безпілотників, які будуть нести на борту базові станції стільникового зв'язку нового покоління.

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Як повідомляє Naked Science, вже випробувана спеціальна легка антена з 2048 елементів, яка здатна забезпечити площу покриття до 140 кілометрів у поперечнику.

У запропонованій концепції ретранслятор з активною фазованою антеною-гратами (АФАР) розміщується на борту безпілотника. БПЛА займає ешелон FL600-60 000 футів (18 300 метрів). На цій висоті він починає кружляти над заданою місцевістю і здатний робити це понад тиждень без посадки. Досягти такої автономності дозволять воднева силова установка і композитні матеріали.

Інженери вже створили і випробували прототип антени. Тести в реальних умовах проходили в жовтні над Німеччиною. У безпілотну літаючу базову станцію перетворили турбогвинтовий літак-розвідник Grob G 520, а якість з'єднання перевіряли за допомогою звичайного смартфона на землі.

Розробники системи мають намір почати перші повітряні випробування всієї системи у 2022 році. Комерційна експлуатація може початися в середині 2020-х.

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Автор: Дмитро Захаров