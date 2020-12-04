Цього року Україна посіла 25-е місце серед 160 країн.

Україна в 2020 році піднялася на 4 позиції в порівнянні з минулим роком і посіла 25-е місце в рейтингу "Національний Індекс кібербезпеки 2020" (National Cybersecurity Index 2020), складеному естонською Академією електронного управління (e-Governance Academy).

Читайте такожСтало відомо, коли українських користувачів "ВКонтакте" почнуть ставити на облік

Про це передає прес-служба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України на своєму сайті.

Зазначається, що під час розробки нової редакції "Національного індексу кібербезпеки" було проаналізовано стан кібербезпеки 160 країн.

Аналіз здійснювався за такими напрямами: законодавство у сфері кібербезпеки; аналіз кіберінцидентів; освіта у сфері кібербезпеки; забезпечення захисту цифрових та основних послуг; електронна ідентифікація та довірчі послуги; Захист персональних даних; заходи щодо реагування на кібератаки та кіберінциденти; боротьба з кіберзлочинністю.

Прес-служба зазначила, що поліпшення позиції України в "Національному індексі кібербезпеки" стало можливим завдяки прийняттю протягом останнього року низки законодавчих актів у галузі кібербезпеки та кіберзахисту.

Згідно з представленим рейтингом на сайті Академії електронного управління, перше місце посіла Греція, друге – Чехія, а третє – Естонія.

У десятку країн з найвищим індексом кібербезпеки увійшли також Литва, Іспанія, Бельгія, Фінляндія, Словаччина, Хорватія і Франція.

Що цьому передувало

Спеціалізований структурний підрозділ з реагування на кіберінциденти Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) в період з 25 листопада по 1 грудня заблокував 54 тисячі 184 кібератаки, що на 13% більше, ніж тижнем раніше.

Служба безпеки України в січні-вересні цього року нейтралізувала 460 кібератак на державні органи влади та критично важливі об'єкти інфраструктури.

У вересні фахівці Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки та оборони почали розробку Стратегії кібербезпеки України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець