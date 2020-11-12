За прогнозом BRDO, експорт IT-продукції з України в четвертому кварталі зросте на 11-23%.

Українська IT-галузь за підсумками другого і третього кварталу 2020 року недоотримала 199 мільйонів доларів у зв'язку з негативним економічним впливом пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.

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Про це засвідчують результати дослідження Офісу ефективного регулювання (BRDO), опубліковані на його сайті.

Зокрема, у квітні-вересні скоротився попит з боку замовників через фінансові проблеми, що у них виникли. Також частина співробітників не змогли виконувати свої робочі обов'язки через хворобу.

Згідно з дослідженням, відбулося також падіння ефективності роботи у зв'язку з введенням карантинних обмежень.

IT-експорт з України

Крім того, результати показують, що за цей період відбулося істотне скорочення IT-експорту з України.

"Експорт українських ІТ-послуг демонструє позитивну динаміку протягом останніх дев'яти років. Однак темп зростання скоротився у другому кварталі та став найнижчим з 2014 року", - сказано в дослідженні.

Прогноз щодо українського IT-експорту

Згідно з оптимістичним сценарієм BRDO, в четвертому кварталі експорт IT-продукції з України становитиме 1,5 мільярда доларів, і 5,1 мільярда доларів за результатами року, тобто зросте на 23% в річному вираженні.

Згідно з песимістичним сценарієм офісу, в жовтні-грудні експорт становитиме 1,2 мільярда доларів, і 4,6 мільярда доларів за результатами року, тобто зросте на 11%.

Згідно з реалістичним прогнозом BRDO, експорт становитиме 1,3 мільярда доларів в четвертому кварталі та 4,9 мільярда доларів за результатами року, тобто зросте на 19%.

Що цьому передувало

Згідно з опитуванням сайту для пошуку роботи Rabota.ua, близько 30,4% українських IT-компаній очікують другої хвилі пандемії коронавірусу, але також очікують завершення кризи в Україні до кінця 2020 року.

Крім цього, близько 25% IT-компаній в Україні взагалі не відчували кризи, а 15,2% вважають, що найскладніші часи вже позаду.

Менш як 9% опитаних компаній вважають, що криза триватиме у 2021 році.

Згідно з дослідженням Міжнародного інвестиційного фонду AVentures Capital, зростання IT-галузі в країнах Центральної та Східної Європи сповільниться у 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу.

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Автор: Павло Степанець