Наразі тариф на виплату та доставку пенсій у місті становить 1,15% від суми відповідної виплати, а в селі та селищі міського типу - 2,3%.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" в січні-лютому 2021 року буде доставляти пенсії за тарифом 2020 року, але продовжить діалог з урядом щодо встановлення нових тарифів наступного року.

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Про це повідомила прес-служба компанії.

"Укрпошта" продовжить дію поточного договору з доставки пенсій в січні та лютому за тарифами 2020 року і продовжить обговорення нових тарифів на 2021. Цю пропозицію Національного поштового оператора прийняв Пенсійний фонд України", - сказано в повідомленні.

Наразі тариф на виплату та доставку пенсій у місті становить 1,15% від суми відповідної виплати, а в селі та селищі міського типу - 2,3%.

Зазначається, що, завдяки такому кроку, пенсіонерам протягом двох перших місяців 2021 року будуть виплачені та доставлені пенсії за звичайним графіком, а всі учасники процесу - Пенсійний фонд України, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики отримають час на вироблення системного рішення щодо тарифів на виплату і доставку пенсій.

У компанії сподіваються, що, укладаючи додаткову угоду, Пенсійний фонд публічно заявить про дозвіл пенсіонерам на час карантину Дистанційно переходити на обслуговування з банків в "Укрпошту", особливо в тих населених пунктах, де закриваються банківські відділення, а електронний цифровий підпис там не працює.

Прес-служба підкреслила, що зараз пропозиції компанії обробляються в профільних міністерствах, і підприємство очікує їх вирішення.

Що цьому передувало

У грудні гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що Пенсійний фонд України оштрафував національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта" на 1,5 мільйона гривень за несвоєчасну виплату пенсій у селах Тернопільської області.

Довідка УНІАН.

"Укрпошта" – Національний поштовий оператор, що має найбільшу мережу в Україні-11 тисяч відділень.

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Автор: Павло Степанець