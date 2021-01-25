Для активації дії потрібно здійснювати сильні постукування по задній панелі мобільного пристрою.

В Android 12 буде доступна активація різних додатків шляхом подвійного постукування по задній панелі смартфону.

Про це повідомляє Gsmarena.

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Для активації дії потрібно здійснювати сильні постукування по задній панелі мобільного пристрою.

Подвійний тап по задній панелі можна гнучко налаштувати в параметрах системи. Наприклад, за його допомогою можна швидко зробити скріншот зображення, викликати Google Assistant, відкрити планувальник нагадувань, управляти відтворенням мультимедійного контенту й т.ін.

В цілому, функція може виявитися корисною для багатьох користувачів. Однак залишається відкритим питання, чи буде вона загальнодоступною для всіх користувачів Android 12 або стане ексклюзивом тільки для власників пристроїв серії Pixel.

Що цьому передувало

У попередній версії для розробників операційної системи Android 11 був доступний жест подвійного постукування по задній панелі смартфону. Таким чином можна було запускати певні програми або дії. Але у фінальній версії мобільної ОС цей жест так і не був реалізований.

Від використання цієї функції у фінальній версії Android 11 довелося відмовитися через те, що вона іноді помилково розпізнавала деякі рухи саме як подвійне постукування.

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Автор: УНІАН