Абоненти мобільного оператора "Київстар" масово скаржаться на неможливість здійснювати дзвінки.
Відповідні повідомлення вони залишають на сторінці компанії у Facebook.
Не працює "Київстар": що сталося
Скарги надходять з Києва та інших українських міст. Користувачі заявляють, що оператор інформує їх нібито про недостатню кількість коштів на рахунку, а зв'язатися зі службою підтримки наразі неможливо.
- "Що твориться з мобільним зв'язком від київстар? Це просто якийсь жах. При попередньо оплаченому тарифі сьогодні при наборі номерів отримуєш відповідь, що недостатньо коштів! З оператором зв'язку немає!";
- "Народ, а хто, в кого Kyivstar та достатньо коштів на рахунку, але не може зробити ні дзвінка вихідного, ні зв'язатися з оператором, а лише чує: "У вас недостатньо коштів на рахунку?" Це "нова" якість послуг????";
- "Що це таке???? Не оператор, а якесь лихо!";
- "Київстар, чому мій номер заблокували???? Кажете, що на рахунку нема грошей і зі всіх довідок видає помилку. Хоча рахунок вчасно поповнений і два дні лютого все було нормально";
- "Оператори трубку не беруть, додаток не працює та ще й пише що "не впізнав вас". Мобільні дзвінки взагалі не проходять";
- "Нас обкрадають!!! Рахунок поповнив, прийшло СМС з нарахуванням пакету. Але "недостатньо коштів" Це як розуміти? Як мені вести дистанційно уроки, якщо я не маю мобільного зв'язку?".
Що кажуть у "Київстарі"
Відповідаючи на численні скарги, представники оператора коротко підтверджують наявність проблеми й обіцяють її розв'язати.
"Зараз дійсно можуть виникати складності із вихідними дзвінками. Спеціалісти вже займаються виправленням. Перепрошую за ці незручності", - йдеться у відповідях.
У сервісному центрі "Київстару" кореспондентові УНІАН підтвердили, що стався збій. Там запевняють, що всі гроші, які клієнти покладуть на свої рахунки, будуть зараховані одразу після усунення проблеми. Чи є цей збій технічною поломкою або це хакерська атака - в сервісному центрі відповісти не змогли. Прогнозів щодо того, коли буде усунуто проблему поки що не дають.