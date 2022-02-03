Терміни вирішення проблеми поки не називають.

Абоненти мобільного оператора "Київстар" масово скаржаться на неможливість здійснювати дзвінки.

Відповідні повідомлення вони залишають на сторінці компанії у Facebook.

Не працює "Київстар": що сталося

Скарги надходять з Києва та інших українських міст. Користувачі заявляють, що оператор інформує їх нібито про недостатню кількість коштів на рахунку, а зв'язатися зі службою підтримки наразі неможливо.

"Що твориться з мобільним зв'язком від київстар? Це просто якийсь жах. При попередньо оплаченому тарифі сьогодні при наборі номерів отримуєш відповідь, що недостатньо коштів! З оператором зв'язку немає!";

"Народ, а хто, в кого Kyivstar та достатньо коштів на рахунку, але не може зробити ні дзвінка вихідного, ні зв'язатися з оператором, а лише чує: "У вас недостатньо коштів на рахунку?" Це "нова" якість послуг????";

"Що це таке???? Не оператор, а якесь лихо!";

"Київстар, чому мій номер заблокували???? Кажете, що на рахунку нема грошей і зі всіх довідок видає помилку. Хоча рахунок вчасно поповнений і два дні лютого все було нормально";

"Оператори трубку не беруть, додаток не працює та ще й пише що "не впізнав вас". Мобільні дзвінки взагалі не проходять";

"Нас обкрадають!!! Рахунок поповнив, прийшло СМС з нарахуванням пакету. Але "недостатньо коштів" Це як розуміти? Як мені вести дистанційно уроки, якщо я не маю мобільного зв'язку?".

Що кажуть у "Київстарі"

Відповідаючи на численні скарги, представники оператора коротко підтверджують наявність проблеми й обіцяють її розв'язати.

"Зараз дійсно можуть виникати складності із вихідними дзвінками. Спеціалісти вже займаються виправленням. Перепрошую за ці незручності", - йдеться у відповідях.

У сервісному центрі "Київстару" кореспондентові УНІАН підтвердили, що стався збій. Там запевняють, що всі гроші, які клієнти покладуть на свої рахунки, будуть зараховані одразу після усунення проблеми. Чи є цей збій технічною поломкою або це хакерська атака - в сервісному центрі відповісти не змогли. Прогнозів щодо того, коли буде усунуто проблему поки що не дають.

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