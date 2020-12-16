Це перша санкція проти американської компанії в рамках нової системи захисту даних Європейського Союзу GDPR.

Ірландська Комісія із захисту даних (DPC) оштрафувала компанію Twitter на 450 тисяч євро через недостатньо швидке розкриттям інформації про витік даних.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство Reuters.

DPC оштрафувала Twitter за помилку, через яку деякі приватні твіти стали загальнодоступними. Це перша санкція проти американської компанії в рамках нової системи захисту даних Європейського Союзу GDPR.

GDPR діє з 2018 року, але справа Twitter - перша, у якій використовується нова система вирішення спорів. За нею один провідний національний регулюючий орган Євросоюзу приймає рішення, проконсультувавшись щодо цього з іншими національними регулюючими органами ЄС.

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У своєму остаточному рішенні DPC заявила, що спочатку намагалася накласти штраф в розмірі від 150 тисяч до 300 тисяч доларів, але збільшила його після того, як регулятори Австрії, Німеччини та Італії назвали його занадто низьким.

Штраф пов'язаний з розслідуванням у 2019 році помилки Twitter в його додатку для Android, коли деякі захищені твіти користувачів були опубліковані.

У заяві Twitter йдеться, що затримка з повідомленням про витік даних була "непередбаченим наслідком кадрового питання в період між Різдвом 2018 року і Днем Нового року". Компанія заявила, що внесла зміни, аби своєчасно повідомляти про інциденти в майбутньому.

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Автор: УНІАН