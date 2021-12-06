У цьогорічному опитуванні взяли участь фахівці з провідних українських компаній, які заповнили анкету та оцінили свого роботодавця.

В рамках щорічного рейтингу DOU визначено найкращих роботодавців серед найбільших сервісних ІТ-компаній України. У трійці лідерів: Itellias, N-iX та Genesis.

В опитуванні взяло участь майже 24 тис. співробітників з понад 1400 компаній (оцінювати компанію могли тільки фахівці, які там працюють). Список склали за п'ятьма блоками питань: компенсація, умови праці, проєкт, кар'єра й лояльність.

5-ка найкращих компаній в чотирьох групах за кількістю співробітників виглядають так:

Понад 1500 співробітників: Intellias, N-iX, Genesis, Sigma Software, ELEKS;

800-1500 співробітників: Andersen, SQUAD, Plarium, Parimatch Tech, Innovecs;

200-800 співробітників: Terrasoft, AllSTARSIT, Computools, Svitla Systems, AgileEngine;

81-200 співробітників: Codemotion, Crunch, Unicsoft, Ringostat, MWDN.

Також в рейтингу є розбивка роботодавців по містах:

Найкращий роботодавець Києва – Codemotion;

Харкова – KitRUM;

Львова – Crunch;

Дніпра – M2E;

Одеси – 3DLOOK;

Чернівців – AMC Bridge.

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Між тим за останній місяць осені у порівнянні з жовтнем в Україні на 18% зросла кількість вакансій на ринку праці. Найпопулярнішою спеціальністю в листопаді були різнороби, а також складальники, вантажники, електрики й пакувальники.

По всій країні в листопаді також зріс попит на водіїв, охоронців і мерчендайзерів – 25%, 23% і 18% відповідно.

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Автор: Денис Пономаренко