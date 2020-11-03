З 3 листопада Vodafone Україна відновлює нарахування безкоштовних послуг медичним працівникам. По 10 Гб мобільного інтернету і 1000 хвилин для дзвінків на номери всіх операторів в Україні, включаючи міські мережі, автоматично будуть нараховані всім лікарям і медичним працівникам, яким нараховувалися послуги в період загальнонаціонального карантину в квітні-травні 2020 р.

«Допомога медикам є для нас пріоритетним напрямком допомоги країні під час пандемії коронавірусу. Зараз навантаження на лікарів, медсестер, лаборантів та інших медичних працівників зростає з кожним днем. Тому ми будемо робити все можливе щоб, допомогти їм оптимізувати і полегшити роботу. Vodafone Україна нараховує безкоштовні хвилини і гігабайти для того, щоб лікарі могли віддалено підтримувати зв'язок із пацієнтами. Це допоможе дотримуватися заходів, які стримують поширення вірусу», – зазначає Вікторія Рубан, начальник відділу зв'язків з громадськістю Vodafone Україна.

Vodafone нараховує безкоштовні послуги як клієнтам передплаченого сервісу так і медикам, які користуються контрактною формою обслуговування. Медичним працівників, які недавно стали клієнтами Vodafone і не користувалися безкоштовними послугами в квітні-травні 2020 року, потрібно зареєструватися для отримання безкоштовного пакету послуг. Для цього достатньо відправити SMS на номер 640 або заповнити заявку на сайті Vodafone http://likar.vodafone.ua. Безкоштовні хвилини та гігабайти будуть призначені протягом п'яти днів після верифікації номера Національною Службою Здоров'я України (НСЗУ). Використовувати їх можна буде протягом 30 днів з моменту призначення. Про призначення послуг кожен абонент отримає SMS повідомлення.

Якщо номер телефону на даний момент не внесений до електронної бази системи охорони здоров'я НСЗУ, абонент отримає відповідне SMS повідомлення. В такому випадку лікареві знадобиться внести номер телефону в своєму електронному кабінеті медичної інформаційної системи або зареєструватися, звернувшись в кадрову службу свого медичного закладу. Потім необхідно буде повторно відправити запит на активацію 10 Гб мобільного інтернету і 1000 хвилин для дзвінків.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН