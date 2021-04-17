Функціональність акаунтів WhatsApp буде обмежено.

Частина користувачів WhatsApp, яка протягом місяця, до 15 травня, не прийме нові правила сервісу, зможе користуватися месенджером лише в обмеженому режимі.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті докладання.

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"Щоб у вас було достатньо часу для ознайомлення зі змінами в зручному для вас темпі, ми продовжили термін їх прийняття до 15 травня. Якщо до цього часу ви їх не приймете, WhatsApp не видалить ваш акаунт. Однак функціональність вашого акаунта WhatsApp буде обмежена до прийняття змін", - йдеться в повідомленні.

Користувачам, які відмовилися від нових правил, відключать можливість читати та відправляти повідомлення — вони зможуть лише отримувати дзвінки та повідомлення. Абонентам пропонується або прийняти нові умови програми, або експортувати історію чатів і видалити акаунт.

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.

19 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення Угоди користувача, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.

Оновлення угоди викликало невдоволення у користувачів WhatsApp. Після оновлення умов Угоди WhatsApp втратив 30 мільйонів користувачів.

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Автор: Олена Коваленко