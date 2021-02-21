WhatsApp повідомляє, що він буде "неквапливо" просити користувачів дотримуватися нових умов.

Месенджер WhatsApp роз'яснив, що станеться з користувачами, які не погодяться зі змінами конфіденційності.

Про це повідомляє TechCrunch.

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В електронному листі одному зі своїх торгових партнерів WhatsApp повідомляє, що він буде "неквапливо" просити таких користувачів дотримуватися нових умов, щоб "мати в розпорядженні повну функціональність WhatsApp" починаючи з 15 травня.

Якщо вони як і раніше не приймуть умови, "протягом нетривалого часу ці користувачі зможуть приймати дзвінки та повідомлення, але не зможуть читати або відправляти повідомлення з програми". "Нетривалий" час триватиме кілька тижнів.

Політика щодо неактивних користувачів месенджера буде застосовуватися після 15 травня. Вона говорить, що облікові записи "зазвичай видаляються після 120 днів бездіяльності".

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.

19 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення угоди користувача, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.

Оновлення угоди викликало невдоволення у користувачів WhatsApp. Після оновлення умов угоди WhatsApp втратив 30 мільйонів користувачів.

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Автор: УНІАН