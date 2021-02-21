Месенджер WhatsApp роз'яснив, що станеться з користувачами, які не погодяться зі змінами конфіденційності.
Про це повідомляє TechCrunch.
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В електронному листі одному зі своїх торгових партнерів WhatsApp повідомляє, що він буде "неквапливо" просити таких користувачів дотримуватися нових умов, щоб "мати в розпорядженні повну функціональність WhatsApp" починаючи з 15 травня.
Якщо вони як і раніше не приймуть умови, "протягом нетривалого часу ці користувачі зможуть приймати дзвінки та повідомлення, але не зможуть читати або відправляти повідомлення з програми". "Нетривалий" час триватиме кілька тижнів.
Політика щодо неактивних користувачів месенджера буде застосовуватися після 15 травня. Вона говорить, що облікові записи "зазвичай видаляються після 120 днів бездіяльності".
Що цьому передувало
- На початку грудня 2020 року влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.
- Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.
- 8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.
- 10 січня 2021 року WhatsApp підтвердив, що буде передавати Facebook особисті дані користувачів.
- 19 січня 2021 року з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp вирішив перенести оновлення угоди користувача, згідно з яким особисті дані будуть передаватися в Facebook.
- Оновлення угоди викликало невдоволення у користувачів WhatsApp. Після оновлення умов угоди WhatsApp втратив 30 мільйонів користувачів.
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