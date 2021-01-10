Користувачів вже повідомили про нововведення / Ілюстрація REUTERS
Месенджер WhatsApp повідомив своїм користувачам, що відтепер передаватиме їхні особисті дані компанії Facebook.
Про це повідомили в WhatsApp.
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Про нововведення користувачів повідомили через оновлену угоду користувача.
"Як частина компаній Facebook, WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook і ділиться нею. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від них, а вони можуть використовувати інформацію, якою з ними ділимося ми", — повідомили в WhatsApp.
Що цьому передувало
- На початку грудня 2020 року, влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.
- Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.
- 8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.
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