Про нововведення користувачів повідомили через оновлену угоду користувача.

Месенджер WhatsApp повідомив своїм користувачам, що відтепер передаватиме їхні особисті дані компанії Facebook.

Про це повідомили в WhatsApp.

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Про нововведення користувачів повідомили через оновлену угоду користувача.

"Як частина компаній Facebook, WhatsApp отримує інформацію від інших компаній Facebook і ділиться нею. Ми можемо використовувати інформацію, яку ми отримуємо від них, а вони можуть використовувати інформацію, якою з ними ділимося ми", — повідомили в WhatsApp.

Що цьому передувало

На початку грудня 2020 року, влада 48 американських штатів і Федеральна торгова комісія подали позови проти Facebook, звинувативши компанію в порушенні антимонопольного законодавства.

Від компанії вимагають, щоб вона продала придбані раніше WhatsApp і Instagram для відновлення добросовісної конкуренції.

8 січня 2021 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що месенджер WhatsApp оновив свою угоду користувача, додавши пункт про передачу особистих даних користувачів корпорації Facebook.

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Автор: УНІАН