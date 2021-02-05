Кут повороту дисплея становить 88 градусів. Жодних кнопок або роз'ємів на корпусі немає.

Xiaomi вирішила продемонструвати свої новітні напрацювання в області дизайну смартфонів, представивши прототип пристрою з екраном-водоспадом, у якого всі чотири боки мають заокруглення.

Про це повідомляє The Verge.

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Кут повороту дисплея становить 88 градусів. Жодних кнопок або роз'ємів на корпусі немає.

Xiaomi зазначає, що концепт "розширює межі дисплея до нескінченності" і забезпечує "по-справжньому unibody-дизайн без будь-яких портів".

По кутах дисплея є вирізи, які й дозволили загнути його з усіх боків.

Xiaomi та санкції США

15 січня 2021 року США ввели економічні санкції проти дев'яти китайських компаній, у тому числі виробника мобільних телефонів Xiaomi та авіабудівної компанії COMAC.

США підозрюють компанії у співпраці з військово-промисловим комплексом Китаю. Американські інвестори повинні до 11 листопада 2021 року позбутися активів цих компаній.

Санкції були спрямовані проти тих, хто "відповідальний або брав участь у широкомасштабному будівництві або мілітаризації спірних форпостів в Південно-Китайському морі, або (в застосуванні) Китаєм примусу проти заявників Південно-Східної Азії, щоб заблокувати їх доступ до офшорних ресурсів в Південно-Китайському морі".

У Xiaomi заперечують зв'язок з військовою галуззю КНР і стверджують, що Xiaomi не належить китайському уряду або Збройним силам і не контролюється ними.

1 лютого 2021 року китайський виробник смартфонів Xiaomi подав позов проти Мінфіну і Міністерства оборони США, щоб домогтися виключення з чорного списку компаній, пов'язаних з військовими Китаю.

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Автор: УНІАН