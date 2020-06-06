Законопроект 2042 відхилено, і це - рішення по-справжньому в інтересах людей

Ірина Головатенко

Уявіть, що ваша родина зібрала гроші і на сімейній нараді вирішила купити телевізор у спільну вітальню. Батьки наполягають, щоб телевізор стояв на тумбі на підлозі, а ви пояснюєте, що краще повісити на стіну. Батьки кажуть, що це зайві дірки в стіні і не впевнені в якості зображення, а ви пояснюєте, що є спеціальне кріплення, воно надійне, ви особисто проконтролюєте монтаж телека, що якість буде нормальна. Кожна сторона висуває свої аргументи, можливо, навіть, емоційні. Але вітальня спільна, гроші спільні і живете ви у спільній квартирі. Що далі?

Ви обов’язково домовитесь, бо всі хочуть дивитися телевізор і хочуть новий! Можливо, навіть спочатку купите його на стіну, але дроти на стіні до розетки будуть всіх нервувати і ви вирішите поставити телевізор на підлогу, а можливо навпаки, спочатку поставите на тумбу, а потім зрозумієте скільки місця можна зекономити. Але це все буде ВАШЕ спільне рішення, вашої родини, вас-власників!

А тепер уявіть собі, що продавці телевізорів наполягають, що всі мають дивитися що хочуть і тому вони, продавці (всі, хто хоче вам запропонувати свої телевізори), мають отримати право безперешкодно встановлювати свої телевізори у вашій вітальні без вашого рішення, робити дірки, розвішувати дроти, встановлювати тумби, а ви маєте право обирати який телевізор хто хоче, правда без права виносити зайву техніку. Як вам таке?

Провайдери хотіли отримати право безперешкодно заходити у ваш будинок, організовувати на власний розсуд свою діяльність у вашому домі, щоб ви мали можливість користуватися інтернетом будь-якої з кампаній, яка хоче займатися комерційною діяльністю у вашому будинку

Приблизно те саме пропонувалось законопроектом 2042, коли провайдери хотіли отримати право безперешкодно заходити у ваш будинок, організовувати на власний розсуд свою діяльність (розвішувати дроти, робити дірки, встановлювати обладнання, не перейматися станом і порядком мереж вашого будинку тощо) у вашому домі, щоб ви мали можливість користуватися інтернетом будь-якої з кампаній, яка хоче займатися комерційною діяльністю у вашому будинку.

Так, я згодна, що багато з нас незадоволені якістю інтернету і хочуть мати вибір, але ж вибір є не завжди, то що робити?

Друзі, варто об‘єднуватись з сусідами і з’ясовувати:

✅ чому у вас лише цей (ці) провайдери в будинку;

✅ на яких умовах;

✅ скільки він (вони) платять(!) вашому будинку за використання вашої спільної власності для здійснення своєї комерційної діяльності і кому платять;

✅ в якому стані тримають своє обладнання і чи бережуть ваше спільне і, головне - клієнтами якої нової іншої (інших) компанії ви хочете стати, кого вважаєте за потрібне пустити працювати, а кого «попросити» зі свого будинку?

Ці питання вирішуються спільно і далі, в залежності від спільного рішення співвласників, має діяти ЖЕК, який управляє вашою власністю або ОСББ, членом якого є всі власники квартир та нежитлових приміщень вашого будинку.

Так, спільні рішення не завжди даються легко, особливо тому, що велика кількість українців досі не знає своїх прав та обов’язків і досі перебуває у ілюзії «що #ЖЕКнамВинен, ЖЕК (депутат, мер, президент - обрати потрібне) має утримувати наш будинок... І комусь це вигідно, хтось має зиск та користь від того, що ми роз’єднані у власних будинках, вважаємо своїм лише те, що всередині нашої квартири, що ми не є громадою, яка розуміє, що всій будинок за власний кошт ми утримуємо самі! Саме тому в нас досі мало ОСББ ... Особливо у великих містах.

Неусвідомлення спільної власності, нерозуміння того, що вартість власного майна (квартири) та спільної нерухомості (будинку), а особливо якість життя у всьому будинку залежить від всіх(!) власників, від спільних правил поведінки та принципів сусідства, може мати гірки наслідки. Навіть трагічні... Згадайте Дрогобич...

Неусвідомлення спільної власності, нерозуміння того, що вартість власного майна (квартири) та спільної нерухомості (будинку), а особливо якість життя у всьому будинку залежить від всіх(!) власників, від спільних правил поведінки та принципів сусідства, може мати гірки наслідки

Тому я всіх закликаю цікавитись ЖКГ- нововведеннями, своїми правами власників, обов‘язками та можливостями, бути господарями у власному будинку, отримувати нову якість життя, берегти та примножувати своє багатство, яким для багатьох сімей є саме квартира.

Треба допомога? Вже п’ятий рік проводимо безоплатні семінари в Києві в нашій Перша Муніципальна Школа ОСББ для всіх бажаючих.

А сьогодні я щиро дякую всім депутатам ВРУ, хто підтримав людей в їх правах і гарантував їм можливість самостійно за власний кошт обирати телевізор у спільну вітальню.

Ірина Головатенко, керівник прес-центру УНІАН

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